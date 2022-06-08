من حلاب الأفاعي إلى النائمة المحترفة.. أغرب 5 وظائف في العالم

هذا العالم مدهش وغريب ومتنوع بشكل لا يكاد يصدق، وفي هذا العالم الجميل بتنوعه وتعدده، هناك وظائف ومهن قد تبدو لنا في منتهى الغرابة، ولا نكاد نصدق أنها واقع حقيقي، غير أنها موجودة ويعمل فيها بشر مثلي ومثلك، ويتقاضون الأموال مقابلها، ويصرفون على عائلتهم وأسرهم من خلالها.

تعرف معنا على بعض من أغرب الوظائف والمهن في هذا العالم الجميل بتناقضاته:

5- مشاهد "نتفليكس" بدوام كامل (Full-time Netflix viewer)

تخيل أنك تتقاضى أجرا مقابل مشاهدة التلفزيون طوال اليوم!

لقد أصبح هذا الحلم حقيقة بالفعل، فقد عينت نتفليكس موظفا خاصا لمشاهدة جميع أفلامها ومسلسلاتها وبرامجها قبل أن تعرضها للجمهور، والدور الرئيسي لهذا الموظف هو مراجعة جميع محتوى نتفليكس، وتصنيفه في المجموعة الخاصة به حتى يتمكّن الجمهور من العثور على ما يبحث عنه بالضبط، سواء كان فيلما رومانسيا أو مسلسلا عن الجريمة أو برنامجا تلفزيونيا ذكيا عن الحيوانات.

4- "مقتفي أثر" لخرائط غوغل (Google Maps Trekker)

هل تريد زيارة أماكن جديدة وغريبة في جميع أنحاء العالم، وهي أماكن لا يمكن للسيارات الوصول إليها بسهولة من مثل مجاهل الأمازون أو أدغال أفريقيا؟ وهل تريد التنزه في تلك الأماكن وأنت ترتدي كاميرا عملاقة على ظهرك؟

هذه الوظيفة موجودة فعلا، إذ تستأجر شركة غوغل مقتفي أثر ومكتشفي طرق لصالح خرائطها في الأماكن النائية والأدغال البعيدة التي لا تلتقطها الأقمار الصناعية.

وبالنسبة لشخص يحب السفر، فقد تكون هذه هي الوظيفة المثالية له، إذ تتيح لهذا الجوال الخروج في الهواء الطلق، ومشاهدة المواقع الرائعة، والمساعدة في رسم خرائط العالم ليستكشفه الأشخاص وهم يقودون سياراتهم أو ليهتدي بها الضائعون على الطرقات وما أكثرهم.

هذه وظيفة العمر للمغامرين والمستكشفين وعشاق الطبيعة.

3- النائمة المحترفة (Professional sleeper)

عيّن فندق في فنلندا موظفة بدوام كامل باعتبارها "نائمة محترفة" بهدف اختبار راحة أسرته، إذ كانت هذه الموظفة تنام كل ليلة في سرير مختلف من أسرة الفندق، لتكتب في الصباح تقريرا خاصا عن مدى رضاها عن هذا السرير، وهل هو مناسب ومريح أم غير ذلك ويحتاج للتغيير؟

وشبيها بذلك، تم اختيار طالب من جامعة برمنغهام سيتي البريطانية براتب 1600 دولار في الشهر لاختبار الأسرة الفاخرة التي تصنعها شركة "سيمون هورن المحدودة" (Simon Horn Ltd) من نوع سافوار، والتي تصنعها لفندق سافوي، للتأكد من مدى ملائمة وراحة وفخامة السرير قبل تسليمه للفندق.

2- متذوق طعام الكلاب (dog food taster)

ربما تعتبر مقززة بعض الشيء لكنها وظيفة بدوام كامل، فليس من اللائق أن نترك الكلاب تعاني من طعام غير صحي وعديم المذاق وسيئ النكهة، وهنا تأتي مهمة هذا الموظف الأساسية في تذوق منتجات طعام الكلاب الجديدة بما في ذلك العظام واللحوم المعلبة والبسكويت المعد خصيصا للكلاب، لاختبار النكهة والطعم والملمس مقارنة بالعلامات التجارية المنافسة المصنعة لأغذية الكلاب والحيوانات الأليفة.

ويكتب هؤلاء "الموظفون الذواقة" التقارير المهنية المحترفة، ويفكرون في أفكار جديدة حول كيفية إضافة عنصر غذائي إلى خط جديد من الطعام. الذوق مهم، لكن التغذية هي المفتاح كي تعيش الكلاب والحيوانات الأليفة الأخرى بصحة وعافية.

1- حلاّب الأفاعي (Snake Milker)

هذه الوظيفة ليست لضعاف القلوب بكل تأكيد.

وظيفة حلّاب الأفاعي هي جمع سم الثعابين السامة في برطمانات (أوان زجاجية) خاصة معدة خصيصا لذلك لاستخدامها في صناعة وإنتاج مضادات السموم والأدوية الأخرى.

وليس أي شخص قادرا على القيام بهذه الوظيفة الخطرة، فحلابو الثعابين عادة ما يكونون من المختصين في علم الزواحف أو علماء حيوان، ويستخرج الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال المتخصص للغاية السم من الثعابين والزواحف الأخرى التي تنتج سمًا يمكن أن يسبب المرض والموت. وهم مدربون بشكل خاص على التعامل مع هذه الحيوانات الخطرة والتي غالبًا ما تتمتع بحماية قانونية. ويتطلب أن تصبح حلّابًا للأفاعي سنوات عديدة من التعليم والتدريب.