"شيل أهلي في عينك".. شرط عروس مصرية قبل توقيع عقد الزواج

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لعروس تشترط على زوجها ضرورة الإحسان إلى أهلها، خاصة والدتها، قبل توقيع عقد الزواج.

وقالت العروس، التي تُدعى أمنية طارق، إنها لم تندم يومًا على اختيار زوجها، بل بالعكس كان دائمًا من أعظم انتصاراتها في الحياة، حسب تعبيرها.

وطلبت منه أن يحسن معاملة أهلها، مثلما ستحسن هي أيضًا معاملة أهله، مشددة على معاملته أمها، إذ كررت ذلك 3 مرات، وسط تفاعل من قبل الحضور.

وأثار المقطع تفاعلات واسعة عبر المنصات، إذ رأى مغردون أن العروس أساءت التصرف في ذلك الموقف بالتحدث أمام الناس، مشيرين إلى أسلوبها الحاد في أثناء الحديث، لافتين النظر إلى حالة الإحراج التي تعرض لها العريس أمام الحضور.

في حين رأى آخرون أنها لم تخطئ في ما قالته قبل توقيع عقد الزواج، منتقدين الدعوات التي تطلب من الزوج عدم إتمام زواجه منها على إثر هذا الموقف.

من جانبها، ردت العروس على ضجة وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة "أذكره بحديث أمك ثم أمك، وبعدين بابا، أنا وحيدتهم والموضوع مش سهل عليا".

وهي تقصد الحديث النبوي، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله.. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟. قال: أبوك".

وأضافت لموقع "هن" المحلي: "دي طريقتي، أنا مقصدش أديله أوردر (لم أقصد أن أعطيه أمرا)، وكلامي عادي، ووقتها هو مزعلش (لم ينزعج)"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه "لما انتشر كدة (عندما انتشر المقطع على هذا النطاق)، زوجي اتضايق من الكلام، ومن صاحبتي اللي صورت الفيديو ونشرته".

حتى لو كلامها صح ف هي بتقوله ف وقت غلط و تصرف مش محسوب و تحسها بتعمل تهديد مبطن ، اللي هو أنا بهددك من دلوقتي عشان ما تتعداش حدودك بعدين! أنا بحذرك أهو ! أوعى تعمل حركة كدا و لا كدا ! — Nadeen (@nadeenabdulazi7) June 5, 2022

الناس اللقطه و الشهره خلوهم يعملوا حاجات غريبه ما تقوليله ده بينك و بينه ايه لازمتها وسط الناس غير ان التريند يحكم https://t.co/zT5q4v8hGL — لارچ (@ah_m_ed1907) June 5, 2022

مش حسه انها قالت حاجه غلط..

هي بس قالت ف الوقت الغلط ومكنش ينفع تقول قدام ده كله وتخاف ع شكله وتخاف ليكون محروج بس. كان ممكن تقولي ده بينكو وبين بعض عادي.

لإنك لو مش واثقه انه هيعمل كده والله لو شهدتي العالم كله مش هيفيدك بحاجه .. https://t.co/lQKdHQ23fT — ريماآ✨ (@reemelmlegy) June 5, 2022

ليه الناس بقت كل تصرفاتها مش عفوية وطبيعية؟ ليه كل حاجة بقت بتتعمل بالتصنع والتكلف؟ ليه كده والله؟ https://t.co/DR4SGNM1xs — Ahmed Asal (@Asal95_) June 5, 2022