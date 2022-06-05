زاغروس جاف بدأ مسيرته المهنية عندما كان في الـ16 من عمره في مطعم دومينوز في مدينة بورتسموث البريطانية

توج لاجئ عراقي بلقب أسرع صانع بيتزا في العالم، بعدما استطاع صنع 3 عجائن كبيرة في 70 ثانية فقط، رغم عدم امتلاكه أي خبرة في هذا المجال قبل وصوله إلى بريطانيا عندما كان عمره 16 عاما.

وحسب صحيفة "مترو" (metro) البريطانية، فقد أبهر العراقي ذو الأصول الكردية زاغروس جاف ( 33 عامًا) الحكام وحشدا من 8 آلاف شخص، عندما نافس صانعي البيتزا من جميع أنحاء العالم، وتمكن من الفوز باللقب في المسابقة التي أقيمت في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأميركية.

وسافر المتأهلون للتصفيات النهائية من جميع أنحاء العالم للمنافسة، وكان عليهم أن يعدوا العجين الطازج يدويًا، بالإضافة إلى الصلصة ووضع الطبقة العلوية على 3 أنواع من البيتزا الكبيرة.

تضمنت المسابقة طهي 3 أنواع من البيتزا، الببروني والفطر والجبنة، وبعد التدريب مرتين في الأسبوع، على مدى 7 أو 6 أسابيع على الأقل، تمكن جاف من طهي عجائن البيتزا الثلاث في 70 ثانية.

وحصل جاف على جائزة مالية قدرها 3 آلاف دولار، وكأس، وحزام، ويخطط للدفاع عن لقبه في غضون عامين.

وقال جاف "لقد كانت لحظة الفوز رائعة، فقد مارست صناعة البيتزا لسنوات عديدة بشكل مستمر. فهذه المنافسة تعني الكثير بالنسبة لي، فصنع البيتزا بسرعة وكفاءة هو ما أفعله كل يوم".

وعمل جاف في مجال صناعة البيتزا على مدى 15 عامًا، وبدأ مسيرته المهنية عندما كان في الـ16 من عمره في مطعم بيتزا في مدينة بورتسموث جنوب شرقي بريطانيا.

وكان جاف قد نال سابقًا لقب أفضل مشرف لهذا العام، وأفضل مدير لهذا العام في مطعم "دومينوز بيتزا" (Domino’s Pizza)، وفاز أيضًا بالسجل الأوروبي للسلسلة لمدة 3 سنوات متتالية، ولكنه قال إن فوزه بهذه المسابقة كان شعورا مختلفا تماما بالنسبة له.