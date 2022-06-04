مقابل مئات آلاف الدولارات.. بيع ساعة رائد فضاء أول مهمة مأهولة إلى القمر في مزاد عبر الإنترنت

أعلنت دار مزادات التراث الأميركية بيع ساعة يد من نوع "أوميغا سبيد ماستر" (Omega Speedmaster)، كانت مملوكة لرائد فضاء أول مهمة مأهولة للقمر، الأميركي مايكل كولينز.

وقالت الدار -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إنها ساعة استثنائية قُدمت لكولينز الذي قاد رحلة أبولو 11 إلى القمر عام 1969، رفقة زميليه نيل أرمسترونغ وباز ألدرين.

وسجلت الساعة رقمًا قياسيًا في مزادات الساعات الفاخرة، إذ أعلنت الدار بيعها في الأول من يونيو/حزيران الجاري، مقابل 765 ألف دولار أميركي.

وقال مدير الدار، جيم وولف، "لقد كانت لدينا بالتأكيد آمال كبيرة في هذا المزاد، وبفضل ساعة مايكل كولينز المذهلة، وصلت عملية البيع حقًا إلى الرقم القياسي الجديد".

وأضاف "هذا منطقي.. كانت أبولو 11 هي المهمة الأولى التي وضعت الإنسان على سطح القمر؛ لذا فهي حقًا أهم مهمة في تاريخ السفر إلى الفضاء".

واختتم "كان مايكل كولينز جزءًا مهمًا للغاية من تلك المهمة، وتعد هذه الساعة قطعة من تاريخ الفضاء وقطعة من تاريخ الساعات أيضا".