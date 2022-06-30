طيار مكسيكي يشهر إسلامه للزواج من مسلمة في تركيا

اعتنق الطيار المكسيكي هوغو غوتيريز الإسلام من أجل الزواج من المرأة التي أحبها، وأصبح مسلما من تلقاء نفسه مطلع الأسبوع الحالي.

وقرر غوتيريز وروان البكري -اللذان التقيا في الكويت- الزواج، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وأتى الزوجان لمدينة إزميت عاصمة ولاية قوجالي شمال غرب تركيا حيث تعيش عائلة البكري، واعتنق غوتيريز الإسلام من خلال اطلاعه على هذا الدين والتعرف على تعاليمه.

ووفق فيديو بثته وسائل إعلام تركية، نطق الطيار المكسيكي الشهادتين بحضور مفتي إزميت الشيخ محمد رشاد شافلي وعدد من الشهود.

وقدم المفتي إلى الطيار المكسيكي القرآن الكريم، وعانقه قائلا "أصبحت أخا لنا وسنحتضنك".

ونشرت رئاسة الشؤون الدينية في إزميت عددا من الصور أثناء إشهار الطيار المكسيكي إسلامه، عبر صفحتها على فيسبوك يوم الاثنين الماضي.