بات عيد الأضحى على الأبواب، ويتزامن هذه السنة مع قدوم الصيف وموسم الإجازات السنوية، وذلك بعد عام من العمل والتعب والجهد المتواصل، ويدمج كثير من الموظفين والأشخاص إجازاتهم السنوية مع إجازة العيد.

وتعد فترة الأعياد من الأوقات الذهبية للسياحة والسفر واكتشاف أماكن جديدة لقضاء العطلة والتعرف إلى ثقافات وحضارات جديدة وأشخاص وأماكن لم تزرها من قبل، أو زرتها وما زلت تحن وتشتاق للعودة إليها. نقدم لك في هذا التقرير أفضل 5 دول يمكن زيارتها، وتعد أسعارها معقولة ومناسبة لأغلب الناس.

مصر.. أم الدنيا وقبلة السياح

تزخر مصر بالأماكن السياحية والأثرية التي تجذب الزوار والسياح من كافة أنحاء العالم، فمن أبو الهول وأهرامات الجيزة، إلى الأزهر والقلعة وخان الخليلي إلى شواطئ الإسكندرية على البحر الأبيض، وصولا إلى طابا وشرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر التي تشتهر بالمياه الصافية والشعاب المرجانية الملونة، وكذلك الأسماك النادرة، مما يسهل القيام بالرياضات البحرية كالغوص والغطس؛ كما هو الحال في شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا ورأس سدر، وطبعا لا ننسى نهر النيل بمراكبه وسفنه وعواماته وقصصه التي لا تنتهي.

وتشتهر مصر بأن فيها إحدى أقدم الحضارات على وجه الأرض، حيث بدأ البشر بالنزوح إلى ضفاف النيل والاستقرار وزراعة الأرض وتربية الماشية منذ نحو 10 آلاف سنة، ولهذا فهي تضم بين جنباتها آثارا لا تكاد تعد ولا تحصى فكأنها متحف متحرك، ويوجد هناك علم خاص بدراسة آثار مصر يسمى بعلم المصريات، وكذلك هناك الآثار الإغريقية والقبطية والإسلامية بمختلف عصورها.

هي مصر "أم الدنيا" ومهد التاريخ والحضارة، فكل ما تريده تجده فيها، وتعتبر وجهة مثالية للسياح العرب بسبب موقعها القريب وأسعارها المناسبة التي هي في متناول الجميع تقريبا.

إذا أردت أن تمضي إجازة عيد سعيدة فلا تتردد؛ فمصر وجهتك والحضن الدافئ الذي سيضمك، والضحكة المرحة التي ترتسم على وجه أغلب المصريين وتبعث السعادة في قلبك وقلب عائلتك.

تونس الخضراء.. بلاد الأنس والكرم والجمال

ما الذي يريده السائح أكثر من طيب المعشر وكرم الضيافة و"الونس" بصحبة أناس طيبين وجميلين؟ كل هذا ستجده في تونس الخضراء وأكثر، فهذا بلد اشتق اسمه من طبيعة سكانه السمحة كما يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة، فقد أشار إلى أن اسم "تونس" اشتق من وصف سكانها والوافدين عليها لما عرفوا به من حسن الأخلاق والترحاب بالزوار والضيوف وبذل الجهد لمؤانستهم والترويح عنهم حتى لا يشعروا بعناء الغربة ومشقة الترحال.

كما يوجد تفسير آخر يقول إن الكلمة من الفعل "تؤنس"، وقيل إن العرب الفاتحين هم من سموها "تؤنس"، ونطقت بعد ذلك "تونس"، والذي يعني قضاء الليلة بهناء وراحة بال.

تقع تونس على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشمال أفريقيا، وعلى الرغم من صغر حجمها نسبيا، تتمتع تونس بتنوع بيئي كبير بسبب امتدادها بين الشمال والجنوب، ففيها السهل والجبل والبحر والصحراء، وهو ما يعطي خيارات كثيرة للزوار والسياح الذين يتوافدون عليها من مختلف دول العالم؛ حيث تعد السياحة أحد مصادر الدخل الرئيسية للبلاد.

وتعج تونس بالآثار التي تعكس تنوع الحضارات التي مرت عليها، فقد وقعت تحت تأثير القرطاجيين، والرومانيين، والبيزنطيين، والوندال، والأمويين، والأغالبة، والفاطميين، والموحدين والعثمانيين والفرنسيين، وأعطت كل هذه الحضارات تنوعا ثقافيا غنيا للبلاد، إضافة لموقعها المتميز عند التقاطع بين حوض البحر الأبيض المتوسط وقارتي أوروبا وأفريقيا.

ومن أهم الأماكن السياحية في تونس؛ العاصمة التي تأخذ نفس الاسم، وهي إحدى أهم وجهات السياحة في تونس، فهي مدينة تمتلك كل مقومات الجذب للسياح من معالم أثرية وتاريخية وأماكن ترفيهية من منتزهات وغيرها، كما أنها تشتهر بأسواقها الشعبية التي لا يمل السياح من التجول فيها.

كما تعد "سوسة" من أجمل مدن تونس السياحية، وتقع على الساحل الشرقي من البلاد وتتميز بجوها المعتدل، وتستقطب المدينة أعدادا كبيرة من السياح، حيث تحتضن أهم المناطق السياحية في تونس من شواطئ ساحرة ومناطق أثرية وأماكن ترفيهية، كما أن فيها أفضل المنتجعات والفنادق.

ولا ننسى ذكر مدينة الحمامات التي تعد أجمل وجهات السياحة في تونس، وهي واقعة على بعد 65 كيلومترا من العاصمة التونسية، وتضم مجموعة من أهم الأماكن السياحية مثل شاطئ الحمامات والآثار الرومانية والمدينة القديمة والقصبة وغيرها الكثير.

الأردن.. بلد النشامى والبتراء ووادي القمر

كان الأردن ومنذ أقدم العصور مأهولا بالسكان باستمرار، فهو مهد من مهود الحضارة الأولى، وقد عثر باحثون عام 2018 على بقايا متفحمة لقطعة خبز تم إعداده قبل 14 ألفا و500 عام في موقع بشمال شرق الأردن، والذي تبين لاحقا أنه الأقدم في العالم، أي قبل ما يزيد على 4 آلاف عام من اكتشاف الزراعة.

والأردن جزء من بلاد الشام التي تضم سوريا ولبنان وفلسطين وجميعها أرض الحضارات والنبوات والرسالات وقلب العالم النابض منذ بدء التاريخ، وأخذ البلد اسمه من نهر الأردن الذي تعمد فيه السيد المسيح عليه السلام، وقد عرفت المنطقة المجاورة لنهر الأردن من منبعه إلى مصبه على الجانبين باسم "الأردن" واسم "فلسطين" على حد سواء، وتعني كلمة "الأردن" الشدة والغلبة؛ وذلك لأن النهر ينحدر انحدارا قويا فلا يكاد يقف شيء في طريقه حتى يصل إلى مصبه في البحر الميت في غور الأردن.

ولهذا كله يكتظ البلد بالأماكن الأثرية والتاريخية التي تحكي قصة كل حضارة من الحضارات التي تعاقبت عليه وعاشت فيه، من الحضارة الإغريقية والرومانية والفارسية وصولا إلى الحضارة العربية الإسلامية.

ويمتاز البلد بتنوع كبير في التضاريس؛ فمن سهول حوران في الشمال إلى جبال عجلون ومرتفعات الشوبك وصخور البتراء وصولا إلى مدينة العقبة في أقصى الجنوب.

وأشهر الأماكن الأثرية التي يقصدها السياح من كافة أرجاء العالم هي المدينة الوردية البتراء التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع؛ حيث نحتها العرب الأنباط في قلب الصخر، ويشير اسمها إلى كل جبل مقدس يصعب صعوده، ومعناها في العربية صخر أو حجر، ويطلق عليها العرب اسم الرقيم.

وغير بعيد عن البتراء هناك مقصد آخر من مقاصد السياح في العالم، وهو "وادي رم" ويسمى أيضا "وادي القمر"؛ نظرا لتشابه تضاريسه مع تضاريس القمر. وفي عام 2019 أعلن الاتحاد الفلكي الدولي في مؤتمر صحفي عالمي عن تسمية النجم "واسب-80" باسم "بترا" وتسمية الكوكب الذي يدور حوله باسم "وادي رم".

وغير بعيد تقع مدينة الكرك بقلعتها الشهيرة، ومدينة عجلون بجبالها وأشجارها الباسقة، وفي الشمال هناك جرش وأم قيس وأرابيلا (إربد) وغيرها الكثير من الأماكن السياحية التي يمكنك قضاء إجازة عيد سعيدة فيها أنت وعائلتك وسط شعب طيب مضياف شعاره "يا هلا بالضيف ضيف الله".

تركيا.. بلاد الجوامع والسلاطين والتاريخ التليد

تعد جزيرة الأناضول، والتي تضم معظم تركيا الحديثة؛ واحدة من أقدم المناطق السكنية في العالم، ومن أقدم المستوطنات السكنية التي تعود إلى العصر الحجري الحديث، وفيها ظهرت مستوطنة طروادة الشهيرة في العصر الحجري الحديث واستمرت حتى قضى عليها اليونانيون القدماء.

وقد وقع جزء كبير من البلاد تحت الحكم العثماني منذ عام 1326، وتوسعت الدولة العثمانية حتى أصبحت تمتد من أسوار أنقرة في آسيا الصغرى إلى تراقيا في البلقان، ولم يبق عليها سوى القسطنطينية التي سقطت بأيدي العثمانيين على يد السلطان محمد الثاني الذي جعل منها عاصمة الدولة وغير اسمها إلى "إسلامبول" أو "مدينة الإسلام".

وتقع تركيا في مكان إستراتيجي، حيث تصل ما بين القارتين الآسيوية والأوروبية، وهي لذلك مقصد للسياح من كلتا القارتين، وتكتظ مدنها وسواحلها دائما بالسياح والزوار، حيث تعد السياحة أحد مصادر الدخل المهمة للبلاد، وأصبحت البلاد مزارا سياحيا عالميا، وهي تحتل المركز السادس كإحدى أهم دول السياحة في العالم، ولا عجب في ذلك، فقليل من البلاد التي تقدر على منافسة تركيا في هذا المجال لما تتمتع به من تنوع حضاري وثقافي، فهي توفر للزوار الأماكن الطبيعية، والمعالم التاريخية، والمنتجعات الساحلية والشواطئ الخلابة ومراكز التزلج.

وأهم المقاصد السياحية هي مدينة إسطنبول التي تعد الوجهة الأولى والأهم بين مختلف الأماكن السياحية في البلاد، وذلك لما تمتاز به من تنوع هائل، حيث يجد فيها السياح مبتغاهم وما يبحثون عنه مهما كان.

ومن أهم المعالم السياحية في المدينة مسجد السلطان أحمد ومسجد أيا صوفيا والجامع الأزرق، ولا ننسى الرحلات البحرية الساحرة في مضيق البوسفور، وغيرها الكثير مما تعج به المدينة.

وهناك مدينة بورصة أو بورصة الخضراء، وهي العاصمة الأولى للعثمانيين قبل فتح إسطنبول، وقد سميت ببورصة الخضراء لكثرة حدائقها ومنتزهاتها والمساحات الخضراء الواسعة فيها.

ولا ننسى كذلك المدن الساحلية التي تمتاز بشواطئها الساحرة مثل أنطاليا، ومرمريس وبودروم، أو المرتفعات الخضراء الباردة في مدن شمال تركيا.

وفي الحقيقة لا يمكننا ذكر جميع الأماكن السياحية في تركيا لكثرتها وما عليك سوى الذهاب لزيارة هذه البلاد الجميلة، فمن رأى وشاهد ليس كمن قرأ أو سمع.

جورجيا.. لؤلؤة القوقاز

تقع جورجيا في منطقة جنوب القوقاز من أوراسيا، أي غرب آسيا وشرق أوروبا، ويدعو الجورجيون بلادهم "ساكارتفيلو" (sakartvelo)، ووفقا للروايات الجورجية المتداولة فإن الشعب الكارتفيلي يعود في أصله إلى كارتلوس؛ وهو حفيد يافث بن نوح كما يقولون، وقد وقعت البلاد تحت الحكم الروسي لفترة طويلة من تاريخها حتى استقلت في عام 1991.

وتغلب الجبال على المشهد الجورجي، وتفصل جبال القوقاز الكبرى بين جورجيا والجمهوريات الروسية شمال القوقاز، وتعد هذه الجبال أحد المقاصد السياحية المهمة في البلاد التي تشتهر بالأماكن الطبيعة البكر الساحرة التي لم تمسها يد إنسان، والتي تتخللها الأنهار الجارية والعيون الدفاقة، إضافة إلى الكثير من مناطق الجذب السياحي لاحتوائها على معالم وآثار تاريخية تعود إلى أقدم الحضارات التي مرت عليها وتركت آثارها حتى يومنا هذا، وخصوصا مدنها التي بنيت منذ قرون طويلة مثل تبليسي العاصمة الجورجية، ومدينة باتومى الساحلية التي تطل على ساحل البحر الأسود، وتعد مقصدا مهما من مقاصد السياح.

وهناك العديد من الأماكن الأخرى التي يقصدها الزوار مثل كاتدرائية تسميندا ساميبا، ودير فارديزيا، وقلعة ناريكالا، وشارع روستافلى، وحديقة بولفارد الواقعة في باتومي، وقلعة الرب التي شيدت في القرن السادس قبل الميلاد، وجبل كازبيك، وبحيرة ريتسا التي تقع في الجهة الشمالية من جورجيا.

كما تشتهر جورجيا بمطبخها القوقازي الغني بأطباقه التقليدية الأكثر تميّزا في أوروبا الشرقية، ومن أكثر الوجبات الجورجية شعبية؛ طبق "الخاشابوري" الذي يعد رمزا قوميا للجورجيين، وهو نوع من المخبوزات المصنوعة بعدة طرق تختلف من إقليم لآخر في جورجيا.