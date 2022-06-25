يحلق بأجواء 30 دولة بينها عربية.. أصغر طيار يطير منفردا حول العالم ليحطم الرقم القياسي

يطمح الطيار البريطاني ماك رذرفورد (16 عاما) إلى دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بوصفه أصغر شخص يطير بمفرده حول العالم، مارًّا بـ30 دولة في 4 قارات.

وقال رذرفورد في بيان صحفي، حصلت وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة على نسخة منه، "منذ سن الثالثة وأرغب في الحصول على لقب طيار، وحصلت على رخصة طيار في سبتمبر/أيلول 2020".

وأضاف "لقد كنت محظوظا لأن لدي عائلة تمكنت من مساعدتي في التقدم في رحلتي الجوية"، داعيا الشباب إلى عدم تقييد أنفسهم بتوقعات الآخرين لنجاحهم أو فشلهم.

وتعدّ الطائرة التي يمتلكها ماك من الطائرات الأوروبية الخفيفة الوزن والعالية الأداء، وهي واحدة من أسرع الطائرات في العالم بسرعة تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، وهي من صناعة شركة "آي سي دي سوفت" (ICD Soft).

وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو تكريم ماك من قبل هيئات طيران في بعض الدول التي مرّ بها في رحلته، أثناء وصوله إلى مطاراتها، ومن هذه الدول سلطنة عُمان والسودان والإمارات.

أصدرت هيئة #الطيران_المدني اليوم موافقتها على قدوم رحلة أصغر طيار في العالم #ماك_رذرفورد @macksolo2 البالغ من العمر 16 عامًا بطائرته التي صُنعت خصيصاً له، ومن المتوقع وصوله إلى #مطار_مسقط_الدولي تاريخ 31 مايو 2022م ضمن جولته لتحطيم الرقم القياسي كأصغر طيار يطير منفردًا حول العالم pic.twitter.com/u9knOltMaY — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) May 24, 2022

#مطار_مسقط_الدولي يستقبل ماك رذرفورد الذي يبلغ من العمر 16 عاماً ويعد أصغر طيار في العالم.

حيث يسعى لتحقيق الرقم القياسي في تحليقه على أجواء 30 دولة في أربع قارات. pic.twitter.com/K5TxTzHM37 — مطارات عُمان (@OmanAirports) June 1, 2022