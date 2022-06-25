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يحلق بأجواء 30 دولة بينها عربية.. أصغر طيار يطير منفردا حول العالم ليحطم الرقم القياسي

الطيار ماك رذرفورد: كنت محظوظا لأن لدي عائلة تمكنت من مساعدتي في التقدم في رحلتي الجوية (الأوروبية)
25/6/2022

يطمح الطيار البريطاني ماك رذرفورد (16 عاما) إلى دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بوصفه أصغر شخص يطير بمفرده حول العالم، مارًّا بـ30 دولة في 4 قارات.

وقال رذرفورد في بيان صحفي، حصلت وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة على نسخة منه، "منذ سن الثالثة وأرغب في الحصول على لقب طيار، وحصلت على رخصة طيار في سبتمبر/أيلول 2020".

الطيار البريطاني ماك رذرفورد سيمرّ بـ30 دولة في 4 قارات (الأوروبية)

وأضاف "لقد كنت محظوظا لأن لدي عائلة تمكنت من مساعدتي في التقدم في رحلتي الجوية"، داعيا الشباب إلى عدم تقييد أنفسهم بتوقعات الآخرين لنجاحهم أو فشلهم.

وتعدّ الطائرة التي يمتلكها ماك من الطائرات الأوروبية الخفيفة الوزن والعالية الأداء، وهي واحدة من أسرع الطائرات في العالم بسرعة تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، وهي من صناعة شركة "آي سي دي سوفت" (ICD Soft).

الطائرة التي يمتلكها ماك من الطائرات الأوروبية الخفيفة الوزن والعالية الأداء (الأوروبية)

وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو تكريم ماك من قبل هيئات طيران في بعض الدول التي مرّ بها في رحلته، أثناء وصوله إلى مطاراتها، ومن هذه الدول سلطنة عُمان والسودان والإمارات.

المصدر : وكالة سند