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شاهد- رحلة جدة تركية عمرها 84 عاما.. من "الأمية" إلى الجامعة

19/6/2022

تقدمت سيدة تركية في سن 84 عاما، بولاية أوردو، إلى امتحان القبول الجامعي -أمس السبت- بعد تعلمها القراءة والكتابة، والتدرج في المراحل الدراسية، خلال الأعوام الماضية.

غونيش تقدمت لامتحان القبول الجامعي بعد التدرج بالمراحل الدراسية (الأناضول)

وكانت غونيش أونورمي التحقت بمركز التعليم الشعبي في منطقة مسعودية بولاية "أوردو"عام 2013، بهدف تعلم القراءة والكتابة، ومن ثم تدرجت في المراحل الدراسية قبل أن تحصل على شهادة الثانوية العامة في يناير/كانون الثاني الماضي.

غونيش جدة لـ 18 حفيدا وقررت تعلم القراءة والكتابة مجددا عام 2013 (الأناضول)

وفي حديث مع الأناضول، قالت غونيش (جدة لـ 18 حفيدا) إنها تركت المدرسة في عمر الطفولة، ومن ثم قررت إكمال تعليمها وتعلم القراءة والكتابة مجددا عام 2013.

الجدة التركية وضعت نصب عينيها دخول امتحانات القبول الجامعي (الأناضول)

وأضافت الجدة الطموح أنها عقدت العزم بعد ذلك ووضعت نصب عينيها دخول امتحانات القبول الجامعي، وأنها حققت طموحها اليوم.

الجدة أصبحت مصدر إلهام كثير من الشباب بمنطقتها حيث عاد عدد منهم إلى مقاعد الدراسة (الأناضول)

وأشارت غونيش إلى أنها تحلم بدخول كلية الفنون الجميلة، بسبب اهتمامها الكبير بهذا المجال.

كما دعت كافة الشباب للدراسة ومواصلة التعلم والتطور، مضيفة أنها أصبحت مصدر إلهام للكثير من الشباب في المنطقة حيث عاد عدد منهم إلى مقاعد الدراسة.

غونيش (الخامسة من اليسار) تحلم بدراسة الفنون الجميلة (الأناضول)
المصدر : وكالة الأناضول