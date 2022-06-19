شاهد- رحلة جدة تركية عمرها 84 عاما.. من "الأمية" إلى الجامعة

تقدمت سيدة تركية في سن 84 عاما، بولاية أوردو، إلى امتحان القبول الجامعي -أمس السبت- بعد تعلمها القراءة والكتابة، والتدرج في المراحل الدراسية، خلال الأعوام الماضية.

وكانت غونيش أونورمي التحقت بمركز التعليم الشعبي في منطقة مسعودية بولاية "أوردو"عام 2013، بهدف تعلم القراءة والكتابة، ومن ثم تدرجت في المراحل الدراسية قبل أن تحصل على شهادة الثانوية العامة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي حديث مع الأناضول، قالت غونيش (جدة لـ 18 حفيدا) إنها تركت المدرسة في عمر الطفولة، ومن ثم قررت إكمال تعليمها وتعلم القراءة والكتابة مجددا عام 2013.

وأضافت الجدة الطموح أنها عقدت العزم بعد ذلك ووضعت نصب عينيها دخول امتحانات القبول الجامعي، وأنها حققت طموحها اليوم.

وأشارت غونيش إلى أنها تحلم بدخول كلية الفنون الجميلة، بسبب اهتمامها الكبير بهذا المجال.

كما دعت كافة الشباب للدراسة ومواصلة التعلم والتطور، مضيفة أنها أصبحت مصدر إلهام للكثير من الشباب في المنطقة حيث عاد عدد منهم إلى مقاعد الدراسة.