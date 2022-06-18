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للعام الثاني على التوالي.. مطار حمد الدولي الأفضل بالعالم وفقا لتصويت جوائز سكاي تراكس

مبنى الركاب في مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة (الفرنسية)
18/6/2022

فاز مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة بجائزة أفضل مطارات العالم، وذلك وفقا لتصويت جوائز "سكاي تراكس" (Skytrax)، للعام الثاني على التوالي.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الخميس، حيث تفوّق مطار حمد الدولي على نظرائه في طوكيو وسنغافورة وميونخ وإسطنبول وغيرها.

داخل مبنى بمطار حمد الدولي في الدوحة (الفرنسية)

من جانبه، قال مدير العمليات التنفيذي بالمطار بدر محمد الأمير، في تصريحات لموقع الجائزة، "يسعدنا أنه تم تصنيف البوابة الرئيسية لدولة قطر إلى العالم مرة أخرى كأفضل مطار في العالم".

وأضاف "لا يزال التزامنا وتميزنا في الخدمة يمثلان معيارًا في صناعة الطيران بفضل التزام وتفاني موظفينا وأصحاب المصلحة، حيث نتطلع جميعًا إلى عام أكثر إشراقًا في المستقبل".

دمية "الدب المصباح" الشهيرة العملاقة في مطار حمد الدولي وحولها المحلات التجارية في قاعة المغادرة (الفرنسية)

وعلق إدوارد بليستيد من سكاي تراكس قائلًا "يسعدنا أن نعلن أن مطار حمد الدولي قد تم اختياره كأفضل مطار في العالم لعام 2022، مكررًا نجاحه لعام 2021".

A handout image released by the New Doha International Airport (NDIA) shows the Hamad International Airport in Doha on April 1, 2013, the day that it was supposed to open. A civil aviation spokesman of Qatar's new international airport said in a statement, just hours before the scheduled inaugural flight, that the opening of the facility has been delayed because of the need to address new safety requirements. AFP PHOTO / HO / NEW DOHA INTERNATIONAL AIRPORT == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / NEW DOHA INTERNATIONAL AIRPORT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS == (Photo by New Doha International Airport / AFP)
لقطة لمطار حمد الدولي في الدوحة (الفرنسية)

وتابع "تهانينا للإدارة والموظفين وأصحاب المصلحة في مطار حمد الدولي الذين ساهموا جميعًا في هذا الإنجاز للسنة الثانية على التوالي".

Falcon, a giant gold finished sculpture by Dutch artist Tom Claassen of the hunting bird popular in the Gulf region, is pictured at Doha's Hamad International Airport on July 19, 2021. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)
تمثال فالكون العملاق يزين مطار حمد وهو للفنان الهولندي توم كلاسن للصقر طائر الصيد المشهور بمنطقة الخليج (الفرنسية)

 

المصدر : وكالة سند