للعام الثاني على التوالي.. مطار حمد الدولي الأفضل بالعالم وفقا لتصويت جوائز سكاي تراكس

فاز مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة بجائزة أفضل مطارات العالم، وذلك وفقا لتصويت جوائز "سكاي تراكس" (Skytrax)، للعام الثاني على التوالي.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الخميس، حيث تفوّق مطار حمد الدولي على نظرائه في طوكيو وسنغافورة وميونخ وإسطنبول وغيرها.

من جانبه، قال مدير العمليات التنفيذي بالمطار بدر محمد الأمير، في تصريحات لموقع الجائزة، "يسعدنا أنه تم تصنيف البوابة الرئيسية لدولة قطر إلى العالم مرة أخرى كأفضل مطار في العالم".

مطار_حمد_الدولي الأفضل في العالم للعام الثاني على التوالي و ذلك في تصويت جوائز سكاي تراكس لأفضل مطارات العالم ٢.٢٢! #HIAQatar #SkytraxAwards #Worldsbestairport pic.twitter.com/uxWV0XAMFq — Hamad Int'l Airport (@HIAQatar) June 16, 2022

وأضاف "لا يزال التزامنا وتميزنا في الخدمة يمثلان معيارًا في صناعة الطيران بفضل التزام وتفاني موظفينا وأصحاب المصلحة، حيث نتطلع جميعًا إلى عام أكثر إشراقًا في المستقبل".

وعلق إدوارد بليستيد من سكاي تراكس قائلًا "يسعدنا أن نعلن أن مطار حمد الدولي قد تم اختياره كأفضل مطار في العالم لعام 2022، مكررًا نجاحه لعام 2021".

وتابع "تهانينا للإدارة والموظفين وأصحاب المصلحة في مطار حمد الدولي الذين ساهموا جميعًا في هذا الإنجاز للسنة الثانية على التوالي".