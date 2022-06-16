"أمي تنتظر عودتي".. سائق توصيل يلفت الأنظار بعبارة مميزة على الطريق في الدوحة

وثقت الشابة دارين السقا، مقطع فيديو في قطر، يُظهر أحد سائقي خدمات التوصيل وهو يضع عبارة على مركبته، وقد وجهها لسائقي السيارات، وتطالبهم بترك مسافة بينهم خشية الاصطدام به.

والعبارة التي كتبها السائق باللغة الإنجليزية جاء فيها "اترك مسافة آمنة فأمي تنتظر عودتي للمنزل"، ونشرتها السقا على صفحتها على إنستغرام.

وأكدت الشابة السقا في حديثها لوكالة سند للرصد والتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة، أن العبارة لفتت انتباه الجميع على الطريق، وأن تأثير تلك العبارة الإيجابي جعلها تقوم بتوثيقها، لأنها لفتة جميلة تساعد على الحد من السرعة والتهور على الطرقات.