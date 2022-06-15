8 أماكن معروفة تخفي أسرارًا معمارية.. تعرف عليها

كل فن وله غاية، ولهذا كان إبداع المهندسين المعماريين والفنانين الأذكياء وراء المعالم المشهورة عالميا، التي تُعد روائع مذهلة بصرف النظر عن المعلم في حد ذاته، فقد صنعوا بيض عيد الفصح وأخفوه عن الجميع، ربما من أجل جعلنا نخمن هدفهم النهائي، أو ربما قاموا بذلك من أجل أن نكتشفه نحن في النهاية.

ونشر موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي تقريرًا يدور حول كشف أسرار بعض الأماكن المعروفة التي تخفي مفاجآت أكبر وأعمق، وجاءت كما يلي:

غرف سرية داخل أبو الهول

أبو الهول أكثر من مجرد نصب تذكاري كبير وسط الصحراء المصرية؛ إذ يقول الخبراء إنه يضم أنفاقا وغرفا متقنة للغاية تم العثور عليها داخل كتلة في الطرف الجانبي لأبو الهول تؤدي إلى أسفل الهيكل.

شارع مخفي تحت طريق تشارينغ كروس

لم يكن طريق تشارينغ كروس في الدانمارك كما هو الآن؛ حيث تم بناء مفترق الطرق الشهير فوق شارع قديم يعرف باسم "ليتل كومبتون"، ويمكن النظر إلى بقايا الشارع على أنها نفق مَرَافق مغطى بالشبكات والأسوار على طول الطريق الصاخب؛ حيث كان يمر عبر المدينة.

مركز شرطة صغير في عمود إنارة

كواحد من أكثر المواقع ازدحامًا في لندن، كان لا بد أن يتمتع ميدان ترافلغار بالرقابة والحماية، وجاء الحل من أحد المهندسين المعماريين للمكان، وهو بناء مركز شرطة مخفي داخل المنطقة. ورغم أنه لم يعد يُستخدم، فإنه لا يزال يثير التعجب ويلفت انتباه كثير من السياح.

المسار الغامض 61 تحت والدورف أستوريا

سيكون من الغريب سماع أصوات مسار سكة حديدية طوال الليل عند الإقامة في فندق، إلا أن هذا ليست الحال بالنسبة لفندق "والدروف أستوريا" في مدينة نيويورك الأميركية، حيث توجد أسفله القطارات البخارية القديمة من المسار 61 المنسي منذ فترة طويلة في مانهاتن.

كُوّة مخفية في تمثال ليوناردو دافنشي

مثل ليوناردو دافنشي كان النحات الذي صمم التمثال العملاق للفنان العظيم مغرما أيضا بإخفاء بيض عيد الفصح في روائعه، حيث وضع أسن بيكوف اللمسات الأخيرة لعمله عبر وضع حجيرة سرية تحتوي على مخطوطات ورقية حول منتصف التمثال الموجود في روما بإيطاليا.

الأنفاق تحت الأرض أسفل الكولوسيوم الروماني

يُعد الهيكل الهائل موطن التاريخ الروماني الغني في روما، لكن لم تتكشف المواقع الرائعة تحت أرضية ساحته إلا بعد أن حفر المؤرخون وعلماء الآثار سطحه، ومن ذلك شبكة من الأنفاق المعقدة تسمى "الهيبوجيوم".

كهف الروح الشريرة في شلالات نياغارا

تُعد شلالات نياغارا أحد أضخم مناطق الجذب السياحي، ولكن هناك شيئا آخر في هذا المعلم، هو كهف الروح الشريرة، وهي هوة وُجدت في وادي نياغارا؛ حيث تقول الأسطورة إن أي شخص يدخل الكهف سيلازمه الحظ السيئ.

نادي 33 الخاص في ديزني لاند

ديزني لاند أكثر من مجرد حديقة للاستمتاع وركوب الخيل، ويعد "كلوب 33" ناديًا خاصًّا لعشاق ديزني، وهو موجود في العديد من حدائقها؛ حيث يقدم تجارب فريدة لأعضائه، وهذا النادي حصري للغاية لدرجة أن لديه قائمة انتظار طويلة من المتقدمين لعضويته.