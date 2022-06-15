في غزة.. صورة أب يرافق ابنه خلال ذهابه لامتحان التوجيهي تخطف الأنظار

تداول ناشطون على نطاق واسع صورة لأب يرافق ابنه خلال توجهه لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في قطاع غزة، في مشهد خطف الأنظار عبر منصات التواصل الفلسطينية.

ويظهر الأب في الصورة -التي التقطها المصور الفوتوغرافي ياسر فتحي قديح- برفقة ابنه، وهو يبتسم ويحتضنه ويراجع معه دروسه من كتاب يمسكه نجله في يده.

وجدير بالذكر أن أمس الثلاثاء، بدأت امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في مدارس فلسطين، وتوجه الطلبة في جميع المناطق لأداء اختباراتهم.

وعلقت الصحفية الفلسطينية رشا فرحات على الصورة بالقول: "ستقلبك الدنيا بعد هذه اللحظة ألف مرة، ستذهب في طرقات طويلة، ثم بعد كل مرة ستعود، لتكتشف أن كل شيء قد يتغير، وحده قلب أبيك ستجده على حاله في انتظارك".

وأبدى مغردون إعجابهم بهذه اللقطة التي تعبر عن علاقة الأب بابنه وحرصه وخوفه عليه تحديدا في أيام الاختبارات التي تحدد مصير مسيرته العلمية.

وفي ما يلي بعض التفاعلات مع هذه الصورة.

"وخير رفيق في الزمان أب"

أب يرافق ابنه في طريق الذهاب لتقديم امتحان الثانوية العامة بغزة صباح اليوم❤💫 pic.twitter.com/aDc6gYntqu — Mohammed Arafa (@Mohamme30367790) June 14, 2022