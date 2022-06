"شيرين أحيت القضية".. تشكيلي يجسد مشهد تشييع الشهيدة أبو عاقلة بلوحة فنية مميزة

نشر الفنان التشكيلي من أصل لبناني سعيد الأتب لوحة فنية مميزة تجسد مشهد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بوحشية على جنازة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وتظهر اللوحة تابوت الشهيدة الذي حمله العشرات من الفلسطينيين ووفروا الحماية له ضد اعتداء الاحتلال، منعا من سقوطه على الأرض، إضافة لحمل العلم الفلسطيني وشارة الصليب في أيديهم.

وأظهر الفنان جنود الاحتلال من خلال خوذ رسم عليها نجمة داود، وقد حملوا في أيديهم العصي والأسلحة، ودمج الفنان أولئك الجنود مع الشبان الفلسطينيين في دلالة على شدة المواجهة بين الطرفين ووحشية الاعتداء.

وكتب الفنان تعليقا على لوحته عبر صفحته على فيسبوك "هذه لوحتي لصحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت على يد القوات الإسرائيلية، التي باشرت بضرب أصدقاء وعائلة شيرين الذين كانوا يحملون نعشها في جنازتها".

وأضاف "لا ينبغي السماح باستمرار هذه الأعمال الحزينة والبغيضة، والاعتداءات على الصحفيين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمدنيين أبرياء. التغيير ضروري، ولن ننسى وفاة شيرين لأنني أحترم وأذكر حياتها الجميلة وما تمثله في أعمالي الفنية".

Painting by artist Said Elatab depicting Shireen Abu Akleh’s funeral procession and the Israeli attack on the mourners. (Photo: Hannan Adely – from Jamal Dajami FB page) Our Lady, Queen of Palestine, pray for us pic.twitter.com/feSdXwb3KI

وفي كلمة مصورة له، قال الأتب لوكالة سند للرصد والتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة، إنه أنجز تلك اللوحة تخليدًا للشهيدة شيرين أبو عاقلة والاعتداء الغاشم على جنازتها.

وأضاف "أعبّر عن غضبي على الاعتداء على جنازتها من خلال تلك اللوحة.. شيرين أبو عاقلة شهيدة فلسطين والعرب، وأيضًا الصحافة الفلسطينية والعالمية".

وتابع فحديثه لسند قائلا "أعطت شيرين حياتها لتغطية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من خلال الجزيرة"، مؤكدًا أنها أحيت القضية وأعطتها قوة أكبر خلال السنوات الماضية.

يشار إلى أن الفنان التشكيلي والمصور الأتب متخصص في تصوير الحروب ونجوم هوليود كذلك، وفي رصيده آلاف الصور التي نُشرت في كبريات المجلات والصحف العالمية.

وتركز رسوماته على بشاعة الحروب والجرائم. وتغلب على لوحاته سمة الحزن والأسى النابعة من تجاربه في الحياة، حيث عاش فترة الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي في لبنان، وفقد عددا من أبنائه لأسباب مختلفة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على جنازة الشهيدة أبو عاقلة بالقدس المحتلة، بعد أن اغتالتها خلال تغطيتها أحداث اقتحام جنين يوم 11 مايو/أيار الماضي.

Powerful work by Paterson artist Said Elatab honoring slain journalist #ShireenAbuAkleh & showing Israeli attack on mourners.

"Change is necessary, and Shireen’s passing shall not be forgotten as I honor and remember her beautiful life and what she stood for with my artwork." pic.twitter.com/OOdtvwtjxt

— adelyreporter (@AdelyReporter) June 8, 2022