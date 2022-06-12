13 حقيقة عن الحيوانات تثير مشاعرك

عالم الحيوان مليء بالمفاجآت التي من المحتمل أن تُثير عاطفتك عند سماعها، وهذا العالم مليء بالتنوع النباتي والحيواني، وبينما تكافح الحيوانات حتى لا تكون عرضة للجوع، فإنها تطور آلية دفاع ضد من يريد افتراسها أو اصطيادها.

ويقدم موقع "ويب تكنو" (webtekno) التركي مقالًا فيه بعض الحقائق المحزنة التي ذكرها كاتب المقال غورهان كولاكلي عن الحيوانات، علَّها تُساعد في التعرف عليها وفهمها بشكل أفضل كونها شريكة لنا في هذا العالم.

1- إذا لم تحب القطط طعامها فقد تموت جوعًا

عندما نقدم وجبة للقطط، يجب التأكد من أنها أكلتها، فصغارها -على وجه الخصوص- يمكن أن تكون انتقائية للغاية بشأن ما تأكله، وهناك قطط تبحث عن أنواع مختلفة من الفرائس بناءً على حاسة التذوق لديها، في حين قد ترفض القطط التي تعيش في المنزل الطعام المقدم لها وتبحث عن طعام جديد، وتُفضل هذه الموت جوعًا في حال لم تجد طعما جديدًا.

2- الكلاب الانتحارية

لقد تسبب البشر في الكثير من الأذى للحيوانات، فقد تسبب الاتحاد السوفياتي السابق بأحد هذه الأضرار، في الحرب العالمية الثانية، فقام بزرع الألغام على أجسام الكلاب ثم إرسالها لتفجيرها حيث كانت تعتقد هذه الكلاب المدربة أنها ستجد الطعام في الجزء السفلي من الدبابات، وحين وصولها إلى تلك المناطق كانت تنفجر وتتسبب بانفجار الدبابات بالطبع.

3- الأبقار لديها "أفضل الأصدقاء"

تختار الأبقار -التي تربطها روابط اجتماعية أقوى مما نظن- "أفضل صديق" لها، وعندما يغادر هؤلاء الأصدقاء المقربون، فإنها تعاني من زيادةٍ في ضربات القلب كعلامة على التوتر.

4- مادة كيميائية بالشوكولا تقتل الكلاب

يعرف معظم مربي الكلاب أن الشوكولا تسبب الأذى للكلاب. فما سبب ذلك؟

يُعدُّ الكافيين الموجود في الشوكولا مادة كيميائية قاتلة أو على الأقل مسببة للمرض لدى الكلاب. لذا، لا تنس أن القهوة التي تشربها أيضًا تشكل خطورة كبيرة عليها.

5- القطط تخرخر لإبعاد التوتر

وفقًا للأبحاث، يمكن أن تقوم القطط بالخرخرة من أجل تحفيز عضلاتها وعظامها وهي في حالة الاسترخاء. كما يمكن أن تساعد الخرخرة في تحسين الحالة المزاجية، وهي قريبة من الشعور الذي يحسه البشر عند التأمل. بالإضافة إلى ذلك، قد تختار القطط أن تقوم بالخرخرة لتدلَّ على أنها في حالة مزاجية جيدة.

6- الكوجر (البوما) لا تستطيع الزئير

على الرغم من أن الكوجر قطط برية، فإنها لا تستطيع الزئير مثل الأسود والنمور والقطط البرية الأخرى. يقوم هذا النوع من القطط بخرخرة تشبه تلك التي تصدرها قطط المنزل، أي أن صوت الكوجر لا يعدُّ مجلجلًا بالنسبة لحجمها.

7- عرق فرس النهر سائل يشبه الدم

إن المادة الشفافة التي ينتجها جلد فرس النهر تتحول تدريجيًا إلى اللون البني مرورًا بالأحمر والبرتقالي أولًا. ويمكن لهذا اللحيوان الذي يحتاج إلى الحفاظ على رطوبة بشرته أن يلبي احتياجاته من الحماية البكتيرية والوقاية من أشعة الشمس والترطيب والتعقيم من خلال هذا السائل.

8- صغار الثعالب لا تستطيع الرؤية أو المشي عند ولادتها

عندما تلد أنثى الثعلب فإن صغارها لا يكون لديها حواس سمع أو بصر ولا تستطيع المشي. وخلال هذه الفترة يخرج ذكر الثعالب ليصطاد لعائلته، بينما يبقى الصغار في جحور الأمهات التي ترضعها لعدة أسابيع، بعدها تقوى بفضل حليب الأم وتستعيد هذه الحواس وتبدأ في المشي، ويمكن للأم توفير الحليب لأشبالها لمدة 8 أسابيع تقريبًا.

9- فترة حمل الأفيال تقترب من عامين

الفيلة من الحيوانات التي لديها أطول فترة حمل تستمر من 640 إلى 660 يومًا. وهناك أيضًا فترة من 4 إلى 5 سنوات بين ولادات أنثى الفيل. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ متوسط وزن الفيل حديث الولادة 113 كيلوغراما.

10- القطط لا تشعر بالمذاق الحلو

بسبب طفرة خاصة في جينات القطط، فإن لسانها لا يمكن أن يتذوق الطعم الحلو، وتتجنب هذه القطط التي تُعدُّ من آكلات اللحوم الأطعمة الحلوة. إلى جانب ذلك، تتجنب القطط أيضًا الأطعمة التي تترك طعمًا حارًا في فمها.

11- القرود باستثناء عدد قليل لا تستطيع رؤية بالألوان

بينما كان لدى قرود العالم القديم عيون يمكنها تمييز الألوان تمامًا مثل البشر، فإن معظم القرود الحديثة لا ترى أي لون على الإطلاق، أي أنها ترى العالم بالأبيض والأسود.

12- انقراض حوالي 33 نوعا مختلفا بسبب القطط

انقرض ما يقرب من 33 نوعًا مختلفًا، بسبب القطط المنزلية وقطط الشوارع التي تعيش بالقرب من الناس بشكل خاص. وتشمل هذه الأنواع عمومًا الطيور والقوارض والثدييات الصغيرة الأخرى. ووفقًا للإحصاءات التي تمت مشاركتها عام 2013، يُعتقد أن ما يقرب من 1.4 إلى 3.7 مليارات طائر قد ماتت بسبب الصيد الذي تقوم به القطط للحصول على الطعام.

13- ذبابة ماي فلاي أقصر الكائنات حياةً على وجه الأرض

يعيش ذباب مايو والمعروف باسم "ماي فلاي" لمدة 24 ساعة فقط. حيث يتزاوج بعد الفقس ويموت بعدها مباشرة، وبذلك يكون أقصر الكائنات الحية عمرًا على وجه البسيطة.