القاهرة- يتوافد يوميا آلاف المصلين والزوار إلى مسجد الإمام الحسين بقلب العاصمة المصرية القاهرة، بعد انتهاء أعمال التجديد والتطوير التي استمرت قرابة الشهر، وافتتاحه رسميا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية مايو/أيار الماضي.

وشمل التطوير -الذي تكلف ما يقرب من 150 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار)- ترميم وتجديد أغلب أجزاء المسجد بما في ذلك تركيب مقصورة جديدة للضريح، وتجديد الساحة الخارجية، وهي العملية التي لاقت انتقادات عديدة بسبب عدم مطابقتها لقواعد ترميم المباني الأثرية.

حلقات الذكر وقراءة القرآن

وعادت الدروس الدينية إلى صحن المسجد مجددا، وانتشرت حلقات الذكر وقراءة القرآن، وشهدت المقصورة الجديدة تزاحم الزائرين من أجل الدعاء والذكر، والتبرك لوجود ضريح الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ابن عم وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما تحرص الأسر المصرية على اصطحاب أطفالها إلى ساحة المسجد والجلوس في الساحة الخارجية في حلقات منفصلة، لإذكاء الجانب الروحي في نفوسهم، وتذكيرهم بآل البيت الذين يكن لهم المصريون حبا خاصا.

ومطلع الشهر الجاري، قررت السلطات عودة نظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة، وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بعد إغلاقها لعامين بسبب تفشي جائحة كورونا عام 2020.

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، تفقد السيسي أعمال التطوير والتجديد الشامل لمسجد الحسين، برفقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عقب احتفالية "ليلة القدر".

ويوجد مسجد الحسين في قلب القاهرة التاريخية، وبني في عهد الفاطميين عام 549 هـ/1154م، ويحتوي على كثير من المقتنيات المهمة، مثل أقدم نسخة من القرآن الكريم، ويضم 3 أبواب مبنية بالرخام الأبيض تطل على خان الخليلي أشهر الشوارع التي يقصدها السياح بالقاهرة، إضافة إلى الباب الأخضر بجوار القبة.