"الأجداد الأربعة" وخطة إنقاذ بلدة يابانية.. مقاطع طريفة تحظى بشهرة واسعة عبر "تيك توك"

يحظى 4 رجال في العقدين الخامس والسادس من العمر، بشهرة واسعة عبر تطبيق "تيك توك"، بسبب المحتوى الطريف الذي يقدمونه لمتابعيهم.

ويطل الرجال الأربعة وهم أجداد ولديهم أحفاد، على متابعيهم من خلال مقاطع فيديو، يستعرضون خلالها حركات ورقصات غير مألوفة وهم يرتدون قمصان بيضاء اللون وشرائط عريضة ملونة ملفوفة على البطن، على وقع أغان مختلفة.

ووفق وسائل إعلام أجنبية، فإن هدف المجموعة هو الترويج للسياحة في بلدتهم الريفية الصغيرة "واكي"، التي تقع في منطقة أوكاياما ويسكنها 14 ألف نسمة فقط.

ويطلق الرجال الأربعة على أنفسهم اسم "أوجيكون"، وهي كلمة عامية يتداولها الشباب وتختلط بين "أوجيسان" التي تعني كبار السن باللغة اليابانية، و"كيون" التي تعني نبض القلب.

ويذكر أن أول مقطع فيديو نشر لهم في فبراير/شباط الماضي، سجل مشاهدات عالية وصلت إلى أكثر من 16 مليون مشاهدة.

ويدير أحد الأعضاء، تاكومي شيراسي البالغ 52 عاما، شركة لتكنولوجيا المعلومات وأخرى متخصصة في مجال البستنة عندما لا يكون على تيك توك.

وأوضح تاكومي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه أنشأ "أوجيكون" مع 3 من أصدقائه لمحاولة إعادة بلدة واكي في منطقة أوكاياما بغرب اليابان، على الخريطة.

وقال "أردنا أن نخرج بشيء من شأنه أن ينعش مجتمعنا الريفي الآخذ في التشيّخ والذي يعاني من انخفاض عدد السكان مع تناقص عدد الأطفال".

ويبلغ عدد سكان واكي حاليا حوالي 14 ألف نسمة، وقال شيراسي إن مدرسته الابتدائية القديمة أغلقت بسبب نقص الطلب. كما اختفى مركز تسوق محلي، ولم تعد بعض المهرجانات السنوية تقام في البلدة.

لكن مع وجود أكثر من 34 ألف متابع في تيك توك، "نأمل في تشجيع الناس على القدوم إلى واكي، إما كسائحين أو كمقيمين جدد"، وفق شيراسي.