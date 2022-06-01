متفوقة على انعدام الجاذبية.. رائدة فضاء صينية تشرح كيفية غسل شعرها الطويل في الفضاء

وثقت رائدة فضاء صينية تدعى وانغ يابينغ، بمقطع فيديو، كيفية غسل رواد الفضاء لشعر رؤوسهم خلال وجودهم في مهمات خاصة بمحطة الفضاء تيانغونغ.

ونشر حساب "سي إن إس إيه" (CNSA Watcher) عبر تويتر، المهتم بأخبار وكالة الفضاء الصينية، المقطع لرائدة الفضاء من المحطة.

وظهرت وانغ في الفيديو، رفقة الأدوات التي تستخدمها مثل: مستحضر الصابون والشامبو والماء، إلى جانب قفازات بلاستيكية مصنوعة خصيصًا لهذا الغرض.

💆‍♀️ How exactly astronauts wash long hair in space. Demo by Wang Yaping in Tiangong Space Station (CSS). HD: https://t.co/JMnsC508kn pic.twitter.com/S5kbP1WYcc — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) May 30, 2022

وبدأت رائدة الفضاء الصينية في ترطيب شعرها تدريجيًا بسائل غسل الشعر والماء، وحاولت توزيعه جيدًا في كل مناطق الشعر، رغم الإعاقة بسبب انعدام الجاذبية الأرضية.

وانتصب شعرها بشكل مفاجئ بسبب انعدام الجاذبية، رغم محاولات فرده بالماء، وهو ما صعب مهمتها في عملية الغسل.

ثم انتقلت إلى عملية التجفيف حيث بدأت بشكل تدريجي في تجفيف مناطق الشعر المختلفة، قبل أن تلفه بشكل كامل بواسطة قطعة خاصة من القماش.

ويعيش رواد الفضاء تجارب مختلفة في أعمال حياتهم اليومية، خلال وجودهم في المهمات الفضائية، وذلك بسبب اختلاف طبيعة الظروف بسبب الجاذبية.