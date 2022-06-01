تربية العقارب والأفاعي في قندهار.. مهنة جديدة تبحث عن سوق دولية

قندهار – أنشأ رجل أعمال أفغاني مزرعة لتربية العقارب والأفاعي في ولاية قندهار؛ وبذلك تكون أول مزرعة لإنتاج السم في الولايات الجنوبية بأفغانستان. وتحتوي على 6 آلاف عقرب و800 أفعى، جمعت كلها في ولاية قندهار وهلمند وزابل.

ويقول مدير المزرعة أحمد شاه للجزيرة نت "حتى الآن لم يُستثمر في هذا المجال في ولاية قندهار، ووفق المعايير الدولية فإن سم عقاربها وأفاعيها تمتاز بالجودة بسبب طقسها الجاف، خاصة أن بعض الزواحف الموجودة في الصحاري مهددة بالانقراض".

سم العقارب والأفاعي

وتتراجع كمية سم العقارب والأفاعي في الشتاء لأنها تدخل في البيات الشتوي، وهذا يؤثر على أسعارها وكميتها بصورة عامة، وتستغرق عملية استخراج السم ما بين 10 إلى 20 يوما، وكل ألف عقرب ينتج نحو غرام ونصف سم.

ويقول مدير المختبر عبد الكريم خان للجزيرة نت "سعر غرام واحد من سم العقرب يصل إلى ألف دولار، وسم الأفاعي 1500 دولار أميركي، ونصدره إلى الإمارات وإيران لأغراض طبية، ونخطط لإرساله إلى أوروبا، ولكن التحولات السياسية الأخيرة أثرت على عملية التصدير إلى الخارج".

الزواحف السامة

تهتم المزرعة بالزواحف السامة التي توجد في صحاري قندهار وما حولها، ووفرت فرصة العمل إلى نحو 300 شخص، كما أنها تشتري العقارب والأفاعي من الذين يصطادونها في الصحاري، حيث لجأت مجموعة كبيرة من الشباب هذه الأيام إلى البحث عن الزواحف والعقارب.

وتلد أنثى العقرب ما بين 30 إلى 60 عقربا، في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز، وذلك بعد موسم تزاوجها خلال أبريل/نيسان، إلى جانب الاعتماد على ما يصطاده متعاونون مع المزرعة يتراوح عددهم من 50 إلى 120 شخصا، ويخرج صيادو العقارب في رحلات صيد مقابل أجر أسبوعي يصل إلى 200 دولار أميركي.

ويقول مدير المزرعة للجزيرة نت "جمعنا هذا الكم من العقارب والأفاعي بمساعدة الناس، وندفع لهم مقابل كل عقرب وحية، وهكذا نستطيع الحفاظ عليها من الانقراض، ويؤخذ سم هذه العقارب مرة واحدة كل 3 أشهر، ووفق تقديري سيتضاعف العدد 3 مرات مستقبلا".

البحث عن سوق

وقد استورد بعض رجال الأعمال فكرة تربية العقارب والأفاعي من الخارج لأغراض طبية وتصدير سمها إلى الخارج، ولكنهم يقولون إن الأمر يحتاج إلى وقت حتى نتمكن من إيجاد سوق محلية ودولية، خاصة أن عقوبات أميركية وأجنبية على أفغانستان أثرت على الوضع المعيشي بصورة ملموسة.

ويقول المسؤولون في المصنع إنهم جمعوا ما يقرب من 400 غرام من سم العقرب والثعابين في الأشهر الستة الماضية، ويطالبون الآن من الحكومة التعاون لتصديره خارج أفغانستان.

أفغانستان غنية بالعقارب

ويصل عدد أنواع العقارب في العالم إلى أكثر من ألفي نوع، منها 30-40 نوعا سام بما يكفي لقتل الإنسان، وفي أفغانستان يوجد منها 22 نوعا من العقارب.

يقول محمد حليم، موظف في المزرعة، للجزيرة نت "إن جميع العقارب والثعابين الموجودة لدينا تم اصطيادها في الصحراء وقد نقلناها إلى المزرعة لاستخراج السم والحفاظ عليها".

ويقول مسؤولون في الإدارة المحلية في ولاية قندهار إنهم يدعمون مثل هذه الاستثمارات، ويخططون لفتح مزيد من المزارع في مجال تربية العقارب والأفاعي، لأن أفغانستان تمتلك أنواعا كثيرة من العقارب، فضلا عن أنه سيخلق فرص عمل للشباب.

يقول مدير دائرة الزراعة كريم خان للجزيرة نت "أفغانستان لديها مجموعة واسعة من العقارب والزواحف السامة ولكنها تواجه اليوم خطر الانقراض بسبب الإهمال، نحاول إنشاء نظام لإنتاج ومعالجة سم الأفعى والعقارب لتصدير والاستخدام الطبي".

ويوجد في أفغانستان 13 نوعا من الثعابين السامة ومعظمها في الولايات الجنوبية مثل قندهار، هلمند وارزغان، ووفق القائمين على المزرعة فإن سمها يتميز عن غيرها بسبب طقس الجاف لهذه المناطق.