الدول العشر الأغلى كلفة للعيش في العالم

من يفكر بالسفر وزيارة بلاد ومدن وحضارات جديدة، أو الاستقرار في بلد جديد، وبدء حياة مختلفة عما اعتاده، عليه قراءة هذا التقرير قبل القيام بأي خطوة، لأنك قد تصدم لمعرفة كلفة الحياة في بعض هذه البلاد الصغيرة جدا والأقل شهرة على مستوى العالم.

ونشر موقع "ويلثي غوريلا" (Wealthy Gorilla) قائمة بأغلى 10 دول للعيش فيها في العالم، وذلك بناء على نفقات الإقامة والمعيشة لشخص واحد يعيش في عاصمة كل بلد، ووفقا لعدد السكان.

1- برمودا 5 آلاف دولار شهريا

بتكلفة تصل إلى أكثر من 5 آلاف دولار شهريا لتغطية نفقات الإقامة والمعيشة، تعد برمودا أغلى مكان للعيش في جميع أنحاء العالم.

وبرمودا (Bermuda) هي إقليم بريطاني يقع في شمال المحيط الأطلسي، ويبلغ عدد سكانه نحو 65 ألف شخص يعيشون على مساحة إجمالية تبلغ 53 كيلومترا مربعا. وعاصمتها مدينة هاميلتون، ويبلغ عدد سكانها حاليا أكثر من ألف شخص.

عند البحث عن سكن في المدينة، فاستعد لدفع مبلغ كبير من المال حيث ستكلفك شقة صغيرة من غرفة نوم واحدة نحو 2675 دولارا شهريا، أو 212 دولارا في الليلة في شقق الـ "أير بي إن بي" (Airbnb). أما العشاء فيكلف من 20 إلى 30 دولارا للشخص الواحد، وفي الخلاصة، برمودا هي أغلى مكان في العالم للعيش فيه.

2- جزر كايمان 3387 دولارا شهريا

جزر كايمان (Cayman Islands) هي ثاني أغلى مكان في العالم للعيش فيه، وهي أيضا أكثر الأراضي البريطانية اكتظاظا بالسكان في العالم، بعد برمودا.

تقع في الطرف الغربي من البحر الكاريبي ويبلغ عدد سكانها الحالي حوالي 63 ألف شخص.

وتتكون من عدد من الجزر مثل "غراند كايمان" و"ليتل كايمان" و"كايمان براك". وتشتهر هذه الجزر بأنها مقر عدد كبير من الشركات الخارجية، ويعتقد أن هناك أكثر من 100 ألف شركة مسجلة في "جزر كايمان".

إذا كنت تفكر في ممارسة الأعمال التجارية في "جورج تاون"، عاصمة جزر كايمان، فستكلفك شقة بغرفة نوم واحدة فقط حوالي 1924 دولارا في الشهر أو 83 دولارا في الليلة في شقق الـ "أير بي إن بي" (Airbnb).

ويعتبر الطعام والشراب في الجزيرة هما أكثر الأشياء التي قد تنفق فيها الكثير من أموالك، حيث ستكلفك وجبة الطعام الواحدة ما لا يقل من 20 إلى 30 دولارا، ويصل ثمن فنجان القهوة الواحد حوالي 7 دولارات.

3- الدانمارك 3312 دولارا شهريا

تعد الدانمارك (Denmark) الدولة الواقعة في شمال أوروبا، ثالث أغلى دولة للعيش في العالم، ويبلغ عدد سكانها نحو 6 ملايين، وعاصمتها كوبنهاغن التي يبلغ عدد سكانها مليون و200 ألف نسمة.

وتشتهر كوبنهاغن بأنها واحدة من أسعد الأماكن للعيش على وجه الأرض، وهي أيضا مدينة باهظة الثمن للحياة فيها، حيث يبلغ إيجار شقة صغيرة بغرفة نوم واحدة حوالي 1917 دولارا في الشهر، أو 96 دولارا بالليلة في شقق الـ "أير بي إن بي" (Airbnb).

وسيكلفك تناول وجبة طعام في الخارج ما يقرب من 18 دولارا للفرد، أما ثمن فنجان القهوة إلى نحو 6 دولارات.

4- سويسرا 3162 دولارا شهريا

سويسرا (Switzerland) رابع أغلى دولة للعيش في العالم، ومع وجود نحو 9 ملايين شخص يعيشون على مساحة تبلغ 41 ألفا و285 كيلومترا مربعا، تحتل سويسرا المرتبة الـ95 من حيث عدد السكان في العالم، والمرتبة 135 من حيث المساحة الإجمالية.

ولدى سويسرا عدد من المدن الجميلة للعيش فيها، مثل العاصمة برن، ويعيش في المدينة ما يقرب من 133 ألف شخص، وستكلف الإقامة لمدة شهر في برن، لشخص واحد، حوالي 1366 دولارا، أو 86 دولارا بالليلة في شقق الـ "أير بي إن بي" (Airbnb)، أما وجبة الطعام فتكلف بين 15 و20 دولارا، وفنجان القهوة الواحد حوالي 5 دولارات.

5- آيسلندا 2802 دولار شهريا

تأتي آيسلندا في المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأغلى معيشة في العالم، وتقع شمالي المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها الإجمالية 267 ألف كيلومتر مربع.

ومع ذلك، لا يزال عدد سكان آيسلندا البالغ 340 ألف نسمة منخفضا نسبيا مقارنة بالدول الأخرى الموجودة في القائمة، بسبب صعوبة العيش والحياة في جوها الجغرافي والمناخي القاسي بالنسبة للكثيرين، ولهذا تتمتع آيسلندا بأقل كثافة سكانية مقارنة بأي دولة أوروبية، حيث لا تتجاوز 3 أشخاص لكل كيلومتر.

وستكلفك الإقامة في آيسلندا ما يقرب من 1236 دولارا شهريا لشقة بغرفة نوم واحدة في العاصمة ريكيافيك، أو 128 دولارا في الليلة في شقق الـ "أير بي إن بي" (Airbnb)، ويبلغ سعر وجبة الطعام نحو 12 دولارا، وفنجان القهوة 2.15 دولارا.

6- لوكسمبورغ 2751 دولارا شهريا

إحدى أصغر الدول ذات السيادة على هذا الكوكب، ولن تترك لك مساحة كبيرة للمناورة عندما يتعلق الأمر بنفقاتك الشهرية.

فلوكسمبورغ (Luxembourg) بلد غير ساحلي، ويقع في أوروبا الغربية، ويقدر عدد سكانها بـ 62 ألف نسمة.

ورغم عدد سكانها القليل مقارنة بالدول الأخرى فإن الكثافة السكانية عالية بحوالي 207 أشخاص لكل كيلومتر مربع، مما يجعلها الدولة رقم 67 الأكثر كثافة سكانية على وجه الأرض.

ويبلغ الإيجار الشهري لشقة صغيرة بغرفة نوم واحدة حوالي 1322 دولارا شهريا، أو 80 دولارا في الليلة في شقق الـ "أير بي إن بي" (Airbnb)، ويصل ثمن فنجان القهوة فيها إلى 6 دولارات، وسيكلف تناول وجبة طعام بين 17 إلى 25 دولارا للشخص الواحد.

7- جزر البهاما 2704 دولارات شهريا

هي سابع أغلى دولة في العالم للعيش فيها، وتتكون جزر البهاما (The Bahamas) من أكثر من 700 جزيرة، ويبلغ عدد سكانها التقريبي 389 ألف نسمة يعيشون على نحو 14 كيلومترا مربعا.

وأكبر مدينة في جزر الباهاما هي ناساو، ويبلغ عدد سكانها 255 ألف نسمة، وإذا كنت تفكر في زيارة جزر الباهاما، فعليك أن تخصص ما يقرب من 950 دولارا شهريا لشقة صغيرة بغرفة نوم واحدة في المدينة، أو 149 دولارا في الليلة في شقق الـ "أير بي إن بي" (Airbnb).

وستحتاج أيضا إلى أخذ بين 50 و100 دولار معك عند الخروج لتناول وجبة طعام وبعض المشروبات، حيث تبلغ تكلفة الوجبة الأساسية من 15 إلى 20 دولارا، أما فنجان القهوة فسيكلفك حوالي 5 دولارات.

8- النرويج 2659 دولارا في الشهر

تقع النرويج (Norway) في شمال أوروبا، وهي دولة إسكندنافية يبلغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة، وتشترك النرويج في حدودها مع السويد وروسيا وفنلندا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 385 ألف كيلومتر مربع، وهي الدولة الـ 171 الأكثر كثافة سكانية على وجه الأرض، حيث يوجد ما يقرب من 14 شخصا لكل كيلومتر مربع.

والإيجار باهظ الثمن في العاصمة النرويجية، حيث يكلف استئجار شقة صغيرة بغرفة نوم واحدة في أوسلو حوالي 1200 دولار شهريا، أو 85 دولارا في الليلة في شقق الـ "أير بي إن بي" (Airbnb). وتكلف وجبة الطعام الواحدة في الخارج حوالي 15 دولارا.

9- اليابان 2612 دولارا شهريا

تاسع أغلى دولة للعيش في العالم هي اليابان (Japan)، وهي عبارة عن أرخبيل من الجزر يضم 6582 جزيرة، وتقع في جنوب شرق آسيا، ويبلغ إجمالي عدد سكانها حاليا نحو 127 مليون نسمة.

من بين هذه الجزر، هناك 4 تضم غالبية السكان، حيث يعيش حوالي 97% من سكان اليابان فيها، ويوجد في اليابان العديد من المدن الكبرى، مثل أوساكا ويوكوهوما وناغويا وسابورو، وكلها مأهولة بأكثر من مليوني شخص، ومع ذلك، فإن العاصمة اليابانية طوكيو هي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 37 مليون نسمة.

ولاستئجار شقة صغيرة بغرفة نوم واحدة في طوكيو، فأنت تحتاج إلى إنفاق 1370 دولارا في الشهر، أو 111 دولارا في الليلة في شقق الـ "أير بي إن بي" (Airbnb).

ويبلغ متوسط ثمن وجبة الطعام الواحدة في الخارج حوالي 15 دولارا للشخص الواحد.

10- باربادوس 2061 دولارا شهريا

بربادوس (Barbados) هي الدولة العاشرة في تكاليف المعيشة في العالم، وهي دولة ذات سيادة في جزر الأنتيل الصغرى بجزر الهند الغربية، وتبلغ مساحتها 349 كيلومترا مربعا وعرضها 23 كيلومترا وطولها 34 كيلومترا، ويبلغ عدد سكانها 286 ألف نسمة.

وبربادوس هي رابع دولة من حيث الكثافة السكانية في الأميركيتين، وعاصمتها بريدجتاون، ويعيش فيها ما يقرب من 110 آلاف شخص.

ولاستئجار شقة صغيرة بغرفة نوم واحدة في بريدجتاون، فأنت تحتاج إلى إنفاق حوالي 500 دولار شهريا، أو 100 دولار في الليلة في شقق الـ "أير بي إن بي" (Airbnb).

وستكلفك الوجبة الأساسية بالخارج ما لا يقل عن 13 دولارا، وتبلغ تكلفة فنجان القهوة حوالي 5 دولارات.