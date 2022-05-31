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سويدية عمرها 103 أعوام تحطم رقما قياسيا عالميا في القفز المظلي

مشاهد مميّزة لسيدة سويدية تبلغ من العمر103 سنة تحطم رقمًا قياسيًّا في القفز المظلي
الجدة السويدية روت لارسون أنجزت القفزة في موتالا على بعد 240 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة السويدية ستوكهولم (مواقع التواصل)
31/5/2022

حطّمت جدة سويدية (103 أعوام)، رقما قياسيا عالميا للأشخاص الأكبر سنا في إنجاز قفزة ثنائية بالمظلة.

وأنجزت روت لارسون القفزة في موتالا على بعد 240 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأظهرت اللقطات المتداولة عبر المنصات الرقمية العالمية والسويدية، الجدة خلال ركوبها في المظلة حيث بدت السعادة عارمة على وجهها.

وفي تصريحٍ لوسائل إعلام سويدية، قالت لارسون، "كان من الرائع القيام بذلك، لقد كنت أفكر في الأمر لفترة طويلة"، مؤكدةً: "كل شيء سار كما هو مخطط له".

مشاهد مميّزة لسيدة سويدية تبلغ من العمر103 سنة تحطم رقمًا قياسيًّا في القفز المظلي
لارسون: كان من الرائع القيام بذلك، كل شيء سار كما هو مخطط له (مواقع التواصل)

وأجابت لارسون في مطلع ردها على سؤال حول ما رأته بالأعلى وشعورها به: "في الوقت الحاضر لا أرى جيدًا، لكني شعرت بالارتياح".

المصدر : وكالة سند