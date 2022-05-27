"للقصة بقية" يحصد 4 جوائز في تيلي 2022

حصد برنامج "للقصة بقية" الذي تقدمه وتشرف عليه الإعلامية فيروز زياني في قناة الجزيرة 4 جوائز عن وثائقيين من إنتاج البرنامج عام 2022 في جوائز "تيلي" الأميركية في نسختها الـ43.

ونال فيلم "روسيا وأوكرانيا.. جذور السياسة وجبهات الحرب" الجائزة الذهبية عن فئة الفيلم الوثائقي، والجائزة البرونزية عن فئة الأخبار.

والفيلم أول وثائقي أنتجته شبكة الجزيرة عن الحرب الدائرة في أوكرانيا، وبُثّ عقب نشوب الحرب بـ4 أيام فقط، وقد ضمّ الوثائقي مجموعة من المقابلات الحصرية مع شخصيات سياسية وعسكرية في الحكومة الأوكرانية.

وحظي فيلم "تهريب البشر في أفغانستان" بجائزتين فضيّتين عن فئة الوثائقي المتلفز والوثائقي المعلوماتي. والفيلم وثّق بتصوير حصري رحلة الموت التي يديرها سماسرة تهريب البشر في أفغانستان لطالبي الهجرة واللجوء عبر شبكة دولية تمتد إلى شخصيات نافذة في الدول المجاورة.

يُشار إلى أنّ برنامج "للقصة بقية" شارك في محافل ومهرجانات دولية إعلامية وصحفية عديدة حاز خلالها على 15 جائزة، منها 7 ذهبيات و6 فضيّات وبرونزيتان.