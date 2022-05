شاهد- نيويورك تودع رسميًا آخر هاتف عمومي

ودعت مدينة نيويورك في الولايات المتحدة آخر هاتف عمومي من شوارع مانهاتن، وبينت وسائل إعلام أميركية أن الهاتف الذي أزيل سيوضع بمعرض في متحف محلي.

وأوضحت مواقع محلية أن الهواتف المدفوعة في مدينة نيويورك تعتبر شيئًا من التاريخ رسميًا.

وقالت إنه الفصل الأخير في ملحمة بدأت تتكشف منذ عام 2015، عندما بدأت المدينة في اقتلاع أكشاك الهاتف واستبدالها بأكشاك "خدمات تكنولوجية" (LinkNYC) التي توفر خدمة "إنترنت لاسلكي" (Wi-Fi) عامة مجانية ومنافذ شحن وخدمات أخرى.

The last payphone in NYC was removed today in Times Square 📞 #payphone #TimesSquare #NYC #newyorkcity

ونشرت صفحة "تايمز سكوير" عبر "تيك توك" مقطع فيديو للحظة إزالة الهاتف العمومي يوم الاثنين الماضي.

ونشر مارك ليفين، رئيس مانهاتن، تغريدة عبر حسابه بها مقطع فيديو لإزالة الهاتف، وقال "نهاية العصر. تمت إزالة آخر الهواتف المدفوعة في مدينة نيويورك".

END OF AN ERA.

NYC’s last free-standing pay phones removed this a.m. in Times Sq. (7th Ave & 50th St.).

No more fishing in your pocket for quarters.pic.twitter.com/ZtRhzWPp4G

— Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) May 23, 2022