حسب وسائل إعلام عراقية، قررت إدارة مطار النجف إعفاء مدير الرقابة في المطار من منصبه على إثر الحادثة.

نجح طفل عراقي باختراق المطار الدولي في محافظة النجف جنوب بغداد، وحاول الاقتراب من طائرة قبل إقلاعها، في حدث غريب ولافت تسبّب في إقالة مسؤول بارز في المطار.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر محلي أن الطفل الذي لا يتجاوز عمره 10 سنوات جال داخل المطار منذ ساعات الفجر الأولى من دون أن يستوقفه أحد، قبل أن يتوجه إلى مدرج الطائرات.

وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن "الطفل وصل إلى طائرة إيرانية كانت تستعد للمغادرة حيث استوقفه رجل أمن الطائرة، وسأله عن التذكرة، وردّ الطفل بأنه لا ينوي السفر، بل يريد العودة إلى منزله في منطقة البراكية بمحافظة النجف.

وأضاف المصدر لوسائل الإعلام أنه "على إثر الحادثة أبلغ رجل أمن الطائرة قمرة القيادة وأُنزل جميع الركاب وأعيدوا لمنطقة الانتظار، بغرض التفتيش مجددا والتأكد من وجود حجوزات سابقة، وذلك تسبّب بتأخير إقلاع الطائرة نحو ساعتين.

وتضاربت الأنباء حول سبب دخول الطفل إلى المطار، فبينما تحدث نشطاء أن الطفل متسول وكان يحاول طلب المال من المسافرين، تحدث نشطاء آخرون أن الطفل استقل سيارة أجرة للعودة إلى منزله، وأدخله سائقها إلى المطار عن طريق الخطأ.

وحسب وسائل الإعلام، فإن إدارة مطار النجف قررت إعفاء مدير الرقابة في المطار من منصبه على إثر الحادثة.

#العراق – إعفاء مدير الرقابة في مطار #النجف على خلفية الخرق الأمني المتمثل بدخول أحد الأطفال المتسولين والوصول لطائرة إيرانية كانت تستعد للإقلاع إلى #ايران وذلك لطلب "الگدية من المسافرين" pic.twitter.com/Pp8ylknvko — شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) May 24, 2022

سخرية وغضب

وأثارت قصة اختراق الطفل الصغير لمطار النجف الدولي ووصوله إلى مدرج الطائرات ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، تباينت بين الساخرة من الموقف والغاضبة من سوء الإدارة.

ووصف الإعلامي أحمد الطيب، عبر حسابه على تويتر، وضع مطار النجف بعد اختراق الطفل له بأنه أقرب إلى مرآب عام مثل مرآبي "النهضة" و"العلاوي" في بغداد، مبيّنا أن وصول متسول إلى داخل المطار يعني أنه يعرف شخصا يعمل هناك.

مطار النجف يتحول الى كراج العلاوي ويُحتمل ان يكون كراجا للنهضة !!!

متسول يوصل جوة ويگدي؟؟؟

اكيد هذا عندة عرف 👀 — احمد الطيب (@Ahmd_Altaib) May 24, 2022

وتساءل الصحفي عبد اللطيف الهجول، عبر حسابه على تويتر، قائلا "إذا تمكن طفل متسول من الوصول إلى الطائرة وعطّل الرحلة ساعتين، كيف سيكون الأمر لو كان إرهابيا؟".

مطار النجف يدخل حالة الانذار بعد اختراق طفل "متسول" أمن المطار والوصول الى طائرة تستعد للاقلاع لغرض "الگدية" من المسافرين طفل " مستجدي " وصل للطائرة وعطل الرحلة ساعتين طيب اذا كان ارهااابي شلون بهذه الحالة ؟؟؟ لو في غير دولة يتم تبديل امن المطار بالكامل واقاله المدير فوراً — Abdulateef Alhajwel (@Alhajwel1) May 24, 2022

وقالت الصحفية العراقية جمانة ممتاز، عبر حسابها على تويتر، "هل هؤلاء الأطفال متسولون فعلًا أم عمدًا؟ هل هناك من يستغل طفولتهم؟ إذا كان هناك من يستغلهم، لم لا تسارع الدولة لإنقاذهم؟".

وأضافت أنها "ظاهرة واضحة وأمام أنظار الجميع في أشهر شوارع المحافظات. أتمنى أن يكون حادث اختراق طفل متسول للحواجز الأمنية في مطار النجف دافعا لتخليصهم من مستقبل مجهول".

هل هؤلاء الأطفال متسوولين فعلاً ام عمداً؟ هل هناك من يستغل طفولتهم؟إذ كان هناك من يستغلهم، لما لا تسارع الدولة لإنقاذهم.

ظاهرة واضحة وأمام انظار الجميع في اشهر شوارع المحافظات. اتمنى ان يكون حادث اختراق طفل متسول للحواجز الأمنية في #مطار_النجف دافع لتخليصهم من مستقبل مجهول pic.twitter.com/xzoJvj1qCi — Jumana Mumtaz (@jumana_mumtaz) May 24, 2022

وعلق الكاتب الصحفي فلاح المشعل، عبر حسابه على تويتر، بطريقة مختلفة قائلا "متسول ذكي لأن المسافرين تملأ جيوبهم الدولارات، لهذا الصبي مستقبل زاهر بالعراق".