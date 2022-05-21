رزق المواطن الفلسطيني شادي عودة وزوجته من بلدة حوارة في جنوب نابلس بالضفة الغربية بـ3 توائم إناث قبل يومين، أطلق عليهن أسماء: شيرين تيمنًا بالشهيدة شيرين أبو عاقلة، وجنين نسبة لمدينة جنين لصمودها وعزتها، وسمى الثالثة منهن فلسطين نسبة لدولة فلسطين الصمود، كما نقلت عنه المصادر في بلدته.

وتناقلت المصادر الإخبارية في أرجاء فلسطين أن العديد من المواطنين الذين رزقوا بمواليد إناث بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة أطلقوا اسم شيرين عليهن، تخليدا للشهيدة شيرين أبو عاقلة.

ونقلت صحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية عن المواطن شادي شفيق عودة (38 عاما) من بلدة حوارة قوله إن واقع شعبنا أليم ومملوء بالأحداث المتسارعة التي تجعل الحليم حيران، في حين هو عاجز عن تقديم شيء يذكر لوطنه وشعبه، موضحا أنه في ظل اعتداءات الاحتلال على عموم فلسطين وعلى مدينة ومخيم وقرى جنين ثم اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة قرر أن يكون له دور ولو كان رمزيا من خلال إطلاق اسم فلسطين وجنين وشيرين على بناته الثلاثة اللواتي وضعتهن زوجته في عملية قيصرية.

وأعرب عودة، شقيق الشهيد باهر شفيق عودة الذي قضى برصاص الاحتلال في بداية انتفاضة الأقصى، عن اعتقاده أن كل فلسطيني يمكنه أن يكون له دور في معركة الدفاع عن الوطن والمقدسات، مشيرا إلى أن هذا الدور يختلف من مواطن إلى آخر كمًّا ونوعًا، لكن في النهاية يجب ألا يشعر الوطن بأن أحد أبنائه غير مكترث لجراحه وآهاته، حسب الصحيفة.

كما اختار المواطن الفلسطيني من غزة محمد ثابت إطلاق اسمَي "شيرين" و"جنين" على طفلتيه اللتين رأتا النور الأحد الماضي تيمنا بالزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة ومكان اغتيالها.

ناشطون فلسطينيون تداولوا صورة الطفلتين "شيرين" و"جنين" وهما بلباس عليه صورة الزميلة الراحلة وهي ترتدي سترة الصحافة الواقية واسميهما مع توقيع "معكم فلسطين من قلب شيرين أبو عاقلة".

الاسم: شيرين أبو عاقلة

ويوم استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة قرر الشاب جمال عمران (30 عاما) من قرية بورين قرب مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية) وقبل أن تضع زوجته طفلته الثالثة أن يسميها "شيرين أبو عاقلة" وفعل من دون تردد، والتقط صورا لها ونشرها عبر صفحته على فيسبوك ومواقع التواصل المختلفة، وكذلك فعل شابان آخران أحدهما في نابلس والآخر في مدينة بيت لاهيا بقطاع غزة.

وتزامنا مع ميلاد شيرين أبو عاقلة في مستشفى رفيديا كانت مرام مفلح زوجة الشاب ثائر دويكات تضع مولودتها شيرين أيضا في المستشفى العربي التخصصي.

ومثل ثائر وجمال أطلق محمد عمر مسلَّم اسم "شيرين" على طفلته التي ولدت (يوم استشهاد شيرين) في مستشفى كمال عدوان بمدينة بيت لاهيا بقطاع غزة، وكتب مسلم على صفحته على فيسبوك "تيمنا بفارسة الإعلام والكلمة الحرة أسميت طفلتي شيرين أبو عاقلة".

يشار إلى أن قوات الاحتلال اغتالت الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين صباح الأربعاء 11 مايو/أيار 2022.