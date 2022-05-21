حلبجة- بعد محاولات استمرت 7 سنوات متتالية وبجهود فردية بدون أن يتلقّى أي دعم مادي، حقّق الشاب العراقي بوكان حسن الجاف (31 عاما) حلمه بإضافة اللهجة السورانية من اللغة الكردية إلى خدمة غوغل للترجمة والتي يتحدّث بها نحو 8 ملايين شخص، أغلبهم في العراق، بعد إعلان الشركة في 11 مايو/أيار الجاري إضافة 24 لغة جديدة إلى محركها.

وبعد إضافتها اللغات الـ24، أصبح عدد اللغات المُدرجة في خدمة ترجمة غوغل 133 لغة، والهدف من ذلك -وفق الشركة- هو تمكين الناس في جميع أنحاء العالم من التواصل مع بعضهم البعض.

عدم الاستسلام

ويُساعد هذا الأمر على ترجمة النصوص من اللغة العربية، ومن اللغات الأخرى الحية والشائعة الى اللغة الكردية (اللهجة السورانية) وبالعكس في خدمة "ترجمة غوغل" (GOOGLE TRANSLATE)، وهي اللغة الرسمية في العراق وإقليم كردستان، وكذلك في معظم الجزء الكردستاني في إيران، والتي تستخدم الحرف العربي-الفارسي المضاف إليه حروفا وأصوات علة كردية، أي الأبجدية الكردية السورانية.

وفي عام 2016 أضيفت اللهجة الكرمانجية التي تتكلم بها أجزاء كردستان في تركيا وسوريا وأرمينيا وأذربيجان ومحافظة خراسان الشمالية في شمال شرقي إيران التي تضم كُرد خراسان ومعظم محافظة دهوك في العراق والجزء الشمالي لمحافظة أذربيجان الغربية في إيران بضمنها أرومية مركز المحافظة والإيزيديين في محافظة نينوى، والتي تستخدم الأبجدية اللاتينية.

وكانت أولى محاولات الشاب العراقي -الذي ينحدر من محافظة حلبجة في كردستان العراق ويحمل شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة السليمانية- لإدخال اللهجة السورانية من اللغة الكردية إلى محرك غوغل تعود إلى عام 2015، واستمرت حتى عام 2019 بعد عقد أكثر من 22 اجتماعا متواصلا مع الشركة المذكورة في الهند واليابان وغيرهما.

ونجح الشاب العراقي بإدخال نحو مليون و500 ألف إحصائية إلى نظام المحرك، منها أكثر من 235 ألف فقط من النصوص الخاصة بالترجمة، كما يؤكد في حديثه مع الجزيرة نت، بالإضافة إلى أكثر من مليون تصديق للغة الكردية ومفرداتها في المحرك.

ولم يستسلم الجاف لحالة اليأس التي أصابته مع بداية محاولاته بعدم تلقيه أيّ دعم مادي أو معنوي من الجهات الحكومية أو غيرها، إلا أن الصدفة قادته في إحدى زيارات القنصل الأميركي العام في الإقليم إلى محافظة حلبجة في عام 2018 فطلب منه مساعدته ومساندته إلا أن القنصل رفض مساعدته ماديا لكون غوغل شركة خاصة وليست تابعة للحكومة الأميركية.

بعدها، وعد القنصل الأميركي الشاب العراقي بمساعدته للوصول إلى بعض المهندسين العاملين في غوغل وطلب منه انتظار الرد، يضيف الجاف؛ فجاءه ما كان ينتظره بعد نحو شهرين عبر إيميل رسمي من الشؤون الخارجية الأميركية في القنصلية يتضمن إيجاد وسيلة تواصل مع أحد المهندسين في الشركة.

الخطوة الثانية

بعد التعرّف إلى المهندس في غوغل، عقد الجاف معه اجتماعات دورية وبشكل يومي وناقش التفاصيل الخاصة باللغة الكردية ومفرداتها وآليات إدخالها إلى تطبيق المحرك.

ويصف بوكان نجاح مشروعه بـ"الإنجاز الكبير والمهم جدا"، لكنّه يؤكد في ذات الوقت حالة الحزن التي أصابته لعدم اهتمام الجهات الحكومية بإبداعه سوى تقديم شهادات وبطاقات شكر وتقدير له، من دون مساعدته ماديا، في وقت يصرف شخصيا من ماله الخاص الذي جمعه من عمله بمحل للإنترنت على مشروعه.

وبعد نجاح خطوته الأولى، يطمح الشاب العراقي أن يُدخِل الترجمة الصوتية إلى التطبيق بعد أن أدخل الترجمة النّصية، إلا أنه يقرّ بصعوبة الأمر مبدئيا لعدم توفر المستلزمات المطلوبة، المادية منها أولا، بالإضافة إلى الوقت الكثير وأجهزة حاسوب متطورة وفريق متخصص كامل، إذ يؤكد أن إدخال مسودة اللهجة فقط إلى التطبيق استغرقت معه 7 سنوات.

وفي رده على سؤال عن نسبة نجاح الترجمة لا سيما فيما يتعلق ببعض الإشكالات المتعلقة ببناء الجملة أو إضافة اللواحق المصدرية، يقول الجاف إنها تصل إلى 85% مع أن نسبة الأخطاء فيها قليلة جدا، وهو ما يتلافاه التطبيق مع الوقت بموجب برنامجه في هذا الصدد مع المفردات المتشعبة للغة الكردية التي صارت تُنافس العربية بعد أيام من اعتمادها لدى غوغل، وفق قوله.

من المستفيدون؟

ويُشيد الأكاديمي والأستاذ في جامعة السليمانية الدكتور بهروز الجاف بهذه الخدمة ويراها مفيدة جدا للعاملين في السلك الحكومي ومؤسساته المدنية والعسكرية، وخصوصا السياسيين والحقوقيين، وكذلك المثقفين العرب والأجانب ممن يهتمون بالشأن الكردي السياسي والأدبي واللغوي بالإضافة الى المشتركين في شبكات التواصل الاجتماعي.

وتُقدم الترجمة عبر غوغل- وفقا لحديث الأستاذ الجامعي للجزيرة نت- خدمة عظيمة للغة الكردية ولمستخدميها، إذ علاوة على إمكانية تيسر الترجمة لكل فرد فإنها تعمل على تحقيق توازن في الجانب النحوي وشكل الكلمات وأولوية استخدامها ومن ثم انتشارها لتكون لغة موحدة معيارية ومستقرة لمستخدميها تجعلها غير ذات إشكاليات في استخداماتها القانونية والعلمية بالإضافة الى الاستخدامات العامة في الكتابة والصحافة وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُشير إلى أنه قد لا يخلوا هذا الاستخدام من احتمالية حدوث شطحات بسبب دخول الكم الهائل من الكلمات والمصطلحات والاستخدامات اللغوية الحديثة وخصوصا تلك المرتبطة بالتطور العلمي والتكنولوجي بما يؤدي إلى ابتعادها عن حقيقتها التي رسخها التاريخ والثقافة والأدب الكردي وخصوصا أن اللغة الكردية تفتقد إلى أدب معياري موحد يحتكم إليه في استخدام لغة معيارية كما في توظيف العرب للقرآن الكريم كلغة معيارية.

ويتوقع الجاف أن يُسهم تطبيق غوغل في تسريع ترجمة الأدبيات العالمية إلى الكردية بما يُساهم في تواصل الثقافة الكردية وتلاقحها بالثقافات العالمية، وهو ما يساعد في إغنائها وإسهامها في التطور الحضاري المحلي والعالمي.

تقصير حكومي

من جانبها تصف عضو برلمان إقليم كردستان العراق شادي نوزاد مشروع بوكان بأنه نموذج وشاهد حيّ على إبداعات وقدرات الشباب الكردي رغم تقاعس الجهات الحكومية والمعنية عن دعمهم وتقديم المُساندة لهم لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

وتأسف نوزاد في حديثها للجزيرة نت من النظرة الموجودة لدى بعض الأطراف السياسية في الإقليم حول قدرات الشباب وعدم الاعتراف بنجاحاتهم رغم ما قدموه من إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية.

وتقرّ نوزاد بعدم نجاح الحكومة الكردية في إثبات شبابيتها فيما يتعلق بدعم الشرائح الشبابية وقدراتهم، داعية إلى ضرورة تغيير وجهة النظر هذه سواء داخل الأطراف السياسية أو الحكومة نفسها، مع ضرورة تغيير رؤية الأطراف تجاه قدرات الشباب وإبداعاتهم.

يشار إلى أن غوغل كانت قد أعلنت عام 2016 عن رفد قسم الترجمة بالكردية الكرمانجية، وهي اللهجة المستعملة من قبل الكرد في تركيا وسوريا ونحو نصف كردستان العراق، إضافة إلى الأكراد في كل من روسيا ولبنان.

وكانت غوغل قد أطلقت خدمة الترجمة عام 2006 وهي تستخدم نهج تعلم آلي متقدم يسمى "الترجمة الآلية بدون طلقة" (Zero-Shot Machine Translation)، حيث يتعلم النموذج لغة جديدة بدون أن يرى أي ترجمة مباشرة لها.