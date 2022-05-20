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بطريقة إبداعية.. صانع أفلام سوداني يسرد سيناريو التحقيق مع قاتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

السوداني أمجد النور (يمين) يتخيل عبر أغنية "راب" دور قاتل الشهيدة شيرين أبو عاقلة (الجزيرة + مواقع التواصل)
20/5/2022

نشر صانع الأفلام السوداني أمجد النور مقطع فيديو يسرد من خلاله سيناريو التحقيق مع قاتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، كما يتخيله، ويمثل فيه دور قاتل أبو عاقلة.

ويظهر صانع الأفلام وهو يجلس على كرسيه ويمثل دور قاتل أبو عاقلة خلال التحقيق معه، وسرده للمبررات التي قد يتحجج بها القاتل كما يفعل الاحتلال عند مواجهته بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وبطريقة الغناء السريع "الراب"، تسلسل النور بمبررات القاتل الذي بدأ بعدم معرفته بأن أبو عاقلة صحفية بل "إرهابية"، وكونها فلسطينية فهي ضمن قائمة أهدافه.

إضافة لتبرير رؤيته أدوات الصحافة -"الكاميرا والميكرفون"- على أنها كانت تبدو كسلاح وشيء مريب كان يحدث في المكان.

@amjadalnour

فيديو مسرب من التحقيق النزيه والمستقل مع قا تل #شيرين_أبو_عاقلة

♬ original sound – Amjad Al-Nour

وتطرق صانع الأفلام إلى تبرير إضافي يعرضه جنود الاحتلال، بأن قرارات الاغتيال وإطلاق النار ليست مسؤوليتهم، بل هي قرارات تفرض عليهم، وأوامر تجبرهم على إطلاق النار أولا، ثم عرض صانع الأفلام الأسئلة فيما بعد.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اغتالت الصحفية شيرين أبو عاقلة بعد إصابتها برصاصة في منطقة الرأس، خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين صباح الأربعاء 11 مايو/أيار 2022.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند