بطريقة إبداعية.. صانع أفلام سوداني يسرد سيناريو التحقيق مع قاتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

نشر صانع الأفلام السوداني أمجد النور مقطع فيديو يسرد من خلاله سيناريو التحقيق مع قاتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، كما يتخيله، ويمثل فيه دور قاتل أبو عاقلة.

ويظهر صانع الأفلام وهو يجلس على كرسيه ويمثل دور قاتل أبو عاقلة خلال التحقيق معه، وسرده للمبررات التي قد يتحجج بها القاتل كما يفعل الاحتلال عند مواجهته بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وبطريقة الغناء السريع "الراب"، تسلسل النور بمبررات القاتل الذي بدأ بعدم معرفته بأن أبو عاقلة صحفية بل "إرهابية"، وكونها فلسطينية فهي ضمن قائمة أهدافه.

إضافة لتبرير رؤيته أدوات الصحافة -"الكاميرا والميكرفون"- على أنها كانت تبدو كسلاح وشيء مريب كان يحدث في المكان.

وتطرق صانع الأفلام إلى تبرير إضافي يعرضه جنود الاحتلال، بأن قرارات الاغتيال وإطلاق النار ليست مسؤوليتهم، بل هي قرارات تفرض عليهم، وأوامر تجبرهم على إطلاق النار أولا، ثم عرض صانع الأفلام الأسئلة فيما بعد.

فيديو مسرب من التحقيق النزيه والمستقل مع قا تل #شيرين_أبو_عاقلة pic.twitter.com/mfnuiXqVgX — أمجد النور | Amjad Alnour (@AmjadAlnour) May 16, 2022

يشار إلى أن قوات الاحتلال اغتالت الصحفية شيرين أبو عاقلة بعد إصابتها برصاصة في منطقة الرأس، خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين صباح الأربعاء 11 مايو/أيار 2022.