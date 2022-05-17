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رفعوا صور شيرين أبو عاقلة.. الجالية العربية بمدينة أميركية تحتفل بإطلاق اسم "طريق فلسطين" على أحد شوارعها

تزامن كشف الستار عن لافتة شارع فلسطين مع الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية. وتعد باترسون أول مدينة تلتزم بإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في مايو/أيار من كل عام منذ 2013 من خلال مظاهرات خارج مجلس المدينة ترفع العلم الفلسطيني.

احتفالات كبيرة شهدتها مدينة باترسون بمناسبة إطلاق اسم "طريق فلسطين" على أحد شوارعها (مواقع التواصل)
17/5/2022

افتُتح في مدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي الأميركية أحد الشوارع الرئيسية باسم "شارع فلسطين" تكريما لمساهمات أميركيين من أصول فلسطينية، وفق ما أقره مجلس المدينة.

وفي احتفالية كبيرة، تم الكشف أول أمس الأحد عن اللافتة التي تحمل اسم الشارع، ورفع الحاضرون خلالها صور الزميلة شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بالعدالة والتحقيق في الجريمة.

الجالية العربية بمدينة باترسون تحتفل بتسمية أحد الأحياء باسم "طريق فلسطين" (مواقع التواصل)

مشاركة واسعة

وشارك في الاحتفالية أعضاء مجلس المدينة ورئيس بلديتها أندريه صايغ. وتلقب مدينة باترسون برام الله الصغرى لكونها تضم جالية كبيرة من الأميركيين من أصول فلسطينية. كما احتفل أبناء الجاليات العربية والفلسطينية، إلى جانب سكان مدينة باترسون الأميركية بولاية نيوجيرسي، بتسمية جزء من أحد الشوارع الرئيسية في المدينة بـ"طريق فلسطين"، أول أمس الأحد، في الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية.

العلم الفلسطيني كان حاضرا بقوة في الاحتفال بتسمية أحد شوارع حي باترسون باسم "طريق فلسطين" (مواقع التواصل)

وشهد حي باترسون الجنوبي مظاهر احتفالية مبهجة، تخللتها أغانٍ فلسطينية وهتافات مناصرة لفلسطين، ورفعٌ للأعلام الفلسطينية من قبل المحتشدين أثناء رفع الستار عن لافتة تحمل اسم "طريق فلسطين"؛ وهو الاسم الجديد للشارع الرئيسي في الحي.

وقال عضو مجلس المدينة علاء عبد العزيز "يرى الكثير من الفلسطينيين مدينة باترسون وطنا لهم، وهذا هو اليوم الذي نحتفل فيه بذلك".

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تكريما للمجتمع الفلسطيني

يُذكر أن مجلس مدينة باترسون كان قد صوّت بالأغلبية لصالح قرار إعادة تسمية الشارع الرئيسي في الحي الجنوبي بالمدينة باسم "طريق فلسطين" يوم 30 مارس/آذار الماضي، وذلك تكريما للمجتمع الفلسطيني الكبير في المدينة ومساهماته في الخدمات المدنية.

وتزامن إسدال الستار عن لافتة الاسم الجديد في الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية، ويذكر أن باترسون هي ثالث أكبر مدينة في ولاية نيوجيرسي، وهي أول مدينة في الولاية تلتزم بإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية في مايو/أيار من كل عام منذ العام 2013 من خلال مظاهرات خارج مجلس المدينة ترفع العلم الفلسطيني.

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند