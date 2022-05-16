الزار في مصر.. رقص ودفوف وخرافة

القاهرة- في خضم ما تشهده مصر من أزمات اقتصادية وسياسية تتمسك ظواهر وخرافات مثل الزار بفرصها في البقاء، مستفيدة من لجوء البعض إليها واعتقادهم بجدواها.

والزار عبارة عن موسيقى صاخبة تغلب عليها أصوات الدفوف وتصحبها رقصات وحركات تؤدى في ضوء خافت، ويقول ممارسوه إنه يستهدف طرد الأرواح الشريرة، فيما يراه المعارضون نوعا من الدجل والشعوذة.

وانتقل الزار إلى مصر قبل قرون عدة قادما من الحبشة والسودان، ويبدو أن نطاق انتشاره قد تقلص كثيرا، لكنه ما زال موجودا ولو على نطاق ضيق، خاصة أن كثيرا من المشايخ يؤكدون أنه ليس من الدين.