بالصور.. تعرف على شارع أبو نواس الشارع الأشهر في بغداد

أُغلق الشارع بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وأعيد افتتاحه عام 2008، وبدأت حملة لإعادة إعماره شملت إعادة إكسائه ورفع الكتل الخرسانية والأسلاك الشائكة.

بغداد- بإطلالته الساحرة على امتداد الضفة الشرقية لنهر دجلة وتحديدا المنطقة المحصورة بين جسري الجمهورية في منطقة الباب الشرقي والمعلق في منطقة الكرادة الشرقية، يقع شارع أبو نواس أشهر معالم بغداد ملتقى السهر والليالي البغدادية والسمك المسكوف.

وقبل غروب الشمس تدبّ الحياة في الشارع العتيد الذي استمدّ اسمه تيمنا بأحد أهم شعراء العصر العباسي الحسن بن هانئ بن الصباح (الملقب أبو نواس) المتوفى عام 198 هجري (813 ميلادي).

افتتح الشارع عام 1934 وبُنيت على جانبيه الكازينوهات والمطاعم وأكشاك السمك المسكوف، فضلا عن نصبين أحدهما للشاعر أبو نواس يحمل كأسه بيده صمّمه النحات العراقي إسماعيل فتاح الترك عام 1972، والآخر لشهرزاد تروي الحكايات لشهريار للنحات العراقي محمد غني حكمت.

وأغلق الشارع بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وتعرض للإهمال بسبب موقعه المواجه للمقار الحكومية والسفارات الأجنبية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأعيد افتتاحه عام 2008، وبدأت حملة لإعادة إعماره شملت إعادة إكسائه ورفع الكتل الخرسانية والأسلاك الشائكة.

وبعد عام 2017 دبّت الحياة من جديد في الشارع مع افتتاح مطاعم وكازينوهات ذات طابع عصري، والشروع في بناء مبنى البنك المركزي العراقي الذي صممته مهندسة العمارة العراقية الراحلة زها حديد، والذي أصبح أعلى مبنى في بغداد بعد اكتمال هيكله عام 2021.

إعادة الإعمار

وعن حملة إعادة إعمار الشارع، قال الاستشاري في شركة "تي سكوير" للمقاولات الهندسية فارس الصافي -للجزيرة نت- إن مشروع تطوير أبو نواس سيغيّر واجهة مدينة بغداد وتحديدًا المناطق المطلة على نهر دجلة أسوة بالمدن العالمية القريبة من الأنهار، وهذا ما يعود بالمنفعة الاقتصادية على البلاد.

ويُكمل الصافي حديثه شارحا مراحل المشروع قائلا إنها تُقسم إلى مرحلتين: الأولى تبدأ من جسر الجمهورية من جهة الباب الشرقي حتى الجسر المُعلق بطول 3.5 كلم، وتشمل تنفيذ مسار مواز لنهر دجلة بمتوسط عرض 6.5 مترات، وإنشاء مبان تنقسم إلى محالّ تجارية ومطاعم وكازينوهات ومسرح يتسع لـ750 شخصا، إضافة إلى ساحات وقوف للسيارات.

وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل تطوير جزء آخر من ممشى الكورنيش بطول تقريبي يبلغ كيلومترين، ويتضمن عددا من المباني من بينها مطعم عائم ومحالّ تجارية ومدرجات احتفالية ومسرح يتسع لنحو 1700شخص، إضافة إلى زراعة الأشجار المعمرة والنخيل وأحواض الزهور، مع الحرص على الإبقاء على تمثال أبو نواس والمنطقة المحيطة به من الناحية التصميمية.

شارع السمك المسكوف

يقول مُربي الأسماك موفق عدنان -في حديثه للجزيرة نت- إن أكشاك بيع "السمك المسكوف" الشهير تعدّ من أبرز معالم شارع أبو نواس، مشيرا إلى أن أقدم بائعي المسكوف هما الحاج منير وحسين الربيعي في مطعم البغدادي المستمر منذ عام 1975 حتى الآن.

وشملت حملة إعادة إعمار أبو نواس افتتاح سلسلة من المطاعم والمقاهي الجديدة التي تتميز بأساليب حديثة من ناحية البناء والتصميم، فضلا عن أنواع الخدمات والأطعمة التي تُقدمها، ومن أبرزها مطعم ورق العنب الذي افتتح عام 2020 وبات ملتقى الوزراء والوجهاء والشخصيات البارزة في المجتمع العراقي، ومطعم قصر الكرم ذو الطراز الشرقي، و"داوا" التركي، ومطعم السفينة العائم.