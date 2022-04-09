منوعات|صين

بطائرة مسيّرة وكلب روبوت.. هكذا تكافح شنغهاي "كوفيد-19"

A drone with a loudspeaker reminding residents to follow epidemic preventive measures flies over people lining up to buy food, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Shanghai, China March 30, 2022. REUTERS/Aly Song REFILE - CORRECTING YEAR
طائرة دون طيار مزودة بمكبر صوت لتذكير السكان باتباع الإجراءات الوقائية ضد كورونا في شنغهاي (رويترز)
9/4/2022

انتشرت على تويتر ومنصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو" مقاطع فيديو لما يبدو أنها طائرة دون طيار تحلق في السماء، وتبث إرشادات للمقيمين الخاضعين للحجر الصحي بسبب كورونا.

ويُظهر أحد المقاطع طائرة دون طيار ذات أضواء حمراء وامضة تحوم فوق المباني السكنية في شنغهاي الصينية، وتبث رسائل بصوت عالٍ "إلى الجميع.. لا تغني على شرفتك. فذلك يزيد من خطر انتقال العدوى.. عليك السيطرة على الرغبة في الحرية". وهذا فيديو يرصد غضب السكان في الشرفات بسبب الحجر.

وفي مقاطع أخرى، شوهدت طائرات دون طيار تبث رسائل لطلاب الجامعات مفادها أنه نظرًا لقيود الإغلاق، يجب على المرء الحفاظ على أقنعة الوجه (الكمامات) في جميع الأوقات والبقاء في حدود مهاجع الكليات.

كما تم تحميل مقاطع فيديو على "ويبو" لكلب روبوت يهرول في شوارع شنغهاي الفارغة. وتم رصد الكلب وهو يحمل مكبر صوت تُلقى من خلاله الإرشادات "يجب عليك التعقيم بانتظام. وتهوية منزلك. لمنع الوباء بطريقة علمية".

وتكافح شنغهاي حاليًا مع زيادة ملحوظة في حالات "كوفيد-19″، مما دفع المدينة بأكملها التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة إلى إغلاق صارم وسط إجراء اختبارات جماعية إجبارية للفيروس.

ومع ذلك، فإن سياسة المدينة "صفر كورونا" (Covid-zero) أثارت انتقادات بعد ظهور مقاطع فيديو مزعجة لأطفال رضع وأطفال صغار تركوا دون رقابة في مركز حجر صحي مكتظ بالمدينة، وهي خطوة دافعت عنها الحكومة الصينية.

وأظهر نظام الاختبار الشامل في المدينة أكثر من 94 ألف إصابة في شنغهاي منذ 1 مارس/آذار الماضي إلى الآن، وفقًا لصحيفة "سو" (So) الصينية.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند