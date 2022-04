بطائرة مسيّرة وكلب روبوت.. هكذا تكافح شنغهاي "كوفيد-19"

انتشرت على تويتر ومنصة التواصل الاجتماعي الصينية "ويبو" مقاطع فيديو لما يبدو أنها طائرة دون طيار تحلق في السماء، وتبث إرشادات للمقيمين الخاضعين للحجر الصحي بسبب كورونا.

ويُظهر أحد المقاطع طائرة دون طيار ذات أضواء حمراء وامضة تحوم فوق المباني السكنية في شنغهاي الصينية، وتبث رسائل بصوت عالٍ "إلى الجميع.. لا تغني على شرفتك. فذلك يزيد من خطر انتقال العدوى.. عليك السيطرة على الرغبة في الحرية". وهذا فيديو يرصد غضب السكان في الشرفات بسبب الحجر.

When people start to bang their pots and scream “ we want supplies” you know its not the Shanghai you used to know. #shanghai #lockdown pic.twitter.com/aAGVZRwhGh — Aiden Heung/艾登 (@AidenHeung) April 7, 2022

وفي مقاطع أخرى، شوهدت طائرات دون طيار تبث رسائل لطلاب الجامعات مفادها أنه نظرًا لقيود الإغلاق، يجب على المرء الحفاظ على أقنعة الوجه (الكمامات) في جميع الأوقات والبقاء في حدود مهاجع الكليات.

As seen on Weibo: Shanghai residents go to their balconies to sing & protest lack of supplies. A drone appears: “Please comply w covid restrictions. Control your soul’s desire for freedom. Do not open the window or sing.” https://t.co/0ZTc8fznaV pic.twitter.com/pAnEGOlBIh — Alice Su (@aliceysu) April 6, 2022

كما تم تحميل مقاطع فيديو على "ويبو" لكلب روبوت يهرول في شوارع شنغهاي الفارغة. وتم رصد الكلب وهو يحمل مكبر صوت تُلقى من خلاله الإرشادات "يجب عليك التعقيم بانتظام. وتهوية منزلك. لمنع الوباء بطريقة علمية".

Full Lockdown in Shanghai, this is how they broadcast announcements. Robot Dog + Speakers#Shanghai #COVID #Lockdown pic.twitter.com/5kJdLrnL8p — Jay in Shanghai 🇨🇳 (@JayinShanghai) March 29, 2022

وتكافح شنغهاي حاليًا مع زيادة ملحوظة في حالات "كوفيد-19″، مما دفع المدينة بأكملها التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة إلى إغلاق صارم وسط إجراء اختبارات جماعية إجبارية للفيروس.

ومع ذلك، فإن سياسة المدينة "صفر كورونا" (Covid-zero) أثارت انتقادات بعد ظهور مقاطع فيديو مزعجة لأطفال رضع وأطفال صغار تركوا دون رقابة في مركز حجر صحي مكتظ بالمدينة، وهي خطوة دافعت عنها الحكومة الصينية.

وأظهر نظام الاختبار الشامل في المدينة أكثر من 94 ألف إصابة في شنغهاي منذ 1 مارس/آذار الماضي إلى الآن، وفقًا لصحيفة "سو" (So) الصينية.