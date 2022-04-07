هذه الزيجات نادرة في العالم العربي، وكان آخرها عام 2020 عندما تزوج المعمر الأردني عارف عطية الجداية وهو في عمر 103 سنوات أيضًا.

تزوج مسن عراقي عمره 103 أعوام عروسا شابة -وُصفت بالحسناء- في محافظة الديوانية (جنوبي البلاد)، وذلك للمرة الثالثة في حياته. في واقعةٍ نادرة أثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل.

وأقيم حفل زفاف العريس مخيلف المنصوري في ناحية سومر بمحافظة الديوانية، وسط أجواء فرح حضرها أبناؤه وأحفاده وأولاد أحفاده وأحفاد أحفاده.

وحسب عبد السلام المنصوري نجل العريس، فإن هذا الزواج هو الثالث لوالده المولود عام 1919؛ حيث ارتبط بزوجته الأولى 34 عاما، وكانت أصغر منه بـ14 عاما، وأنجب منها 6 أبناء و4 بنات، أكبرهم مواليد 1950 وأصغرهم مواليد 1980.

وأضاف المنصوري أن أمه وهي الزوجة الأولى لوالده توفيت عام 1999، وتزوج والده بعدها ثانية من زوجة عمرها 24 عاما، وأنجب منها ولدين وبنتا واحدة، أكبرهم مواليد 2002، مشيرا إلى أن سبب قرار والده الزواج نهاية عام 2021 يعود إلى خلاف مع زوجته الثانية وذهابها إلى بيت أهلها في محافظة ذي قار (جنوبي العراق) وبقائها هناك عدة أشهر.

وتابع المنصوري أن والده طلب إيجاد زوجة أخرى له، وهو ما حصل بالفعل، وأشار إلى أن "الاختيار وقع على شابة جميلة من مواليد 1985″، أي أن عمرها يبلغ 37 عامًا فقط.

وأثارت قصة زواج مخيلف المنصوري -الذي تجاوز نادي الـ100- ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، وتباينت ردود فعل العراقيين بين من تمنى للعروسين السعادة، ومن انتقد ظاهرة زواج مسن من شابة ثلاثينية يكبرها بعشرات السنين.

عراقي عمره 103 سنة يتزوج من ثلاثينية. الله يطول بعمرك حجي وتكمل المسيرة . pic.twitter.com/hEaHkdEHpA — عمر المنصوري (@Omar_alMansuri) April 6, 2022

وتُعد مثل تلك الزيجات نادرة في العالم العربي، وكان آخرها عام 2020 عندما تزوج المعمر الأردني عارف عطية الجداية وهو في عمر 103 أعوام أيضًا.