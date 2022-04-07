أفضل 5 مناطق للسياحة العلاجية في العالم.. تعرف عليها

السياحة العلاجية هي واحدة من أهم أنواع السياحة في العالم، وهي السفر بهدف العلاج أو الاستجمام في المستشفيات والمنتجعات الصحية في مختلف بقاع العالم.

وبلغ حجم سوق السياحة العلاجية العالمي 104.68 مليارات دولار أميركي في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 273.72 مليار دولار أميركي بحلول عام 2027، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 12.8% خلال هذه الفترة كما ذكرت منصة "بي آر نيوز واير" (PR News Wire) مؤخرا.

وتعتمد السياحة العلاجية على استخدام المصحات المتخصصة أو المراكز الطبية أو المستشفيات الحديثة التي تتوفر فيها تجهيزات طبية متطورة وكوادر بشرية تمتاز بالكفاءة العالية والتي تنتشر في جميع دول العالم، إلا أن هناك دولا تفوقت على غيرها في هذا المجال وأصبحت مشهورة بهذا النوع من السياحة مثل تركيا وتايلند وسنغافورة وبعض الدول العربية كالأردن وتونس.

نقدم لكم في هذا التقرير أفضل 5 وجهات للسياحة العلاجية في العالم حسب تصنيف مجلة "ترافيل ماغازين" (Travel Magazine) العالمية.

تايلند.. الوجهة الأولى للسياحة العلاجية في العالم

تعد تايلند، من نواح كثيرة، الوجهة الأولى للسياحة العلاجية في العالم، وتشهد سنويا زيارة ما لا يقل عن 2.4 مليون شخص بهدف العلاج في مستشفياتها ومنتجعاتها الصحية، وأحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يختارون تايلند ويفضلونها على غيرها من البلدان هو انخفاض تكاليف العلاج فيها مقارنة بالدول الغربية، حيث يكلف العلاج في هذا البلد الجميل من 50-70% أقل من التكلفة في الدول الأوروبية.

وتسمح هذه التكلفة المنخفضة للسائحين القادمين بهدف العلاج، الحجز في أفضل وأفخم المستشفيات ومراكز الرعاية والمنتجعات الخاصة في البلاد، حيث يشرف عليهم أطباء تايلنديون تلقوا تعليمهم الطبي في أرقى الجامعات والمعاهد في الدول الغربية، ويمكنهم التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة.

كما يوجد أطباء وموظفون آخرون يتقنون عدة لغات ومنها اللغة العربية، وهو ما يجعل التواصل سهلا جدا بين المرضى والطاقم الطبي المعالج.

في السابق، كانت تايلند معروفة على نطاق واسع بعمليات جراحة التجميل، ولكنها حاليا أصبحت مكانا لعلاج مختلف الأمراض وبحرفية عالية، حيث توفر البلاد مكانا ممتازا لإجراء عمليات جراحية آمنة وبأسعار معقولة، حيث يمكنك قضاء بضعة أسابيع للتعافي في أحد المنتجعات الفخمة الساحرة المنتشرة في البلاد.

سنغافورة.. سياحة الخلايا الجذعية

في عام 2019، صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سنغافورة على أنها سادس أفضل دولة في العالم للرعاية الصحية، ويعني هذا الترتيب المرموق أنك يجب ألا تتوقع أي توفير في التكاليف عند السفر إلى سنغافورة للسياحة العلاجية، بدلاً من ذلك سوف تدفع تكلفة باهظة، ولكنك ستحصل على بعض أفضل العلاجات والخدمات الطبية الموجودة في العالم.

وتفرض سنغافورة دراسة طرق استخدام الخلايا الجذعية في العلاج في معاهدها الطبية، وهو ما أدى إلى أن تشتهر البلد بهذا النوع من العلاج والذي بات يُعرف على نطاق واسع في العالم باسم "سياحة الخلايا الجذعية"، حيث يوجد عدد قليل من البدان المتخصصة بهذا النوع من العلاج، مثل الصين ودول منطقة البحر الكاريبي وبعض من دول أميركا اللاتينية، لكن سنغافورة هي واحدة من أكثر الدول تقدما في استخدام هذه الطريقة.

وبالطبع، لا يذهب السياح إلى سنغافورة فقط للعلاج بالخلايا الجذعية، فالبلاد متخصصة أيضًا في علم الأورام وأمراض القلب والأعصاب وجراحة العظام وأمراض الدم، هذا إضافة إلى امتلاكها للمناظر الطبيعية الخلابة والمنتجعات الطبية الباذخة التي تجعل من فترة النقاهة رحلة سياحية ممتعة في كثير من الأحيان.

تركيا.. شهرة كبيرة بجراحة العيون وزراعة الشعر

تتمتع تركيا بالعديد من المزايا عندما يتعلق الأمر بالسياحة العلاجية، فالتكلفة قليلة مقارنة بغيرها من الدول، وتضم أكبر عدد من المستشفيات المعتمدة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وفي الواقع، فإن 32% من المرضى في تركيا هم من السياح الذين قدموا بهدف العلاج. وتشتهر تركيا بتخصصين اثنين: أكثر من غيرهما وهما: جراحة العيون بالليزر، وزراعة الشعر.

وتضم إسطنبول واحدا من أكبر مراكز الرؤية وعلاج البصر في أوروبا، وهي وجهة شهيرة لجراحة العيون بالليزر وفحوصات العين ووصفات النظارات الطبية والعلاجات لحالات مثل الجلوكوما وإعتام عدسة العين، ويوجد في إسطنبول أكثر من 600 عيادة مسجلة متخصصة في علاج تساقط الشعر. وإذا كانت لديك مشاكل في الرؤية أو تساقط الشعر ويمثلان مشكلة بالنسبة لك، فيمكن أن تكون تركيا هي أفضل الخيارات لك.

الهند.. زراعة الأعضاء والخصوبة والعظام

تُعرف الهند إلى حد كبير في العالم كوجهة للسياحة العلاجية، وفي الواقع، تقدم الهند تأشيرة سياحة طبية تسمح للمرضى بالبقاء لمدة تصل إلى 60 يوما مع إحضار مرافق خاص معهم عادة ما يكون أحد أفراد العائلة للحصول على الدعم، وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الحكومة الهندية موقعا إلكترونيا للسياحة العلاجية يسمح للزوار بمعرفة كافة الإجراءات المتاحة، وتقديم شرح مفصل عن المستشفيات والمنتجعات الموجودة في البلاد بحيث يختار الزائر المكان والمنطقة التي تعجبه وتتوافق مع حالته الصحية.

ويوجد في الهند أطباء ذوو تعليم عالٍ يمكنهم إجراء العمليات الجراحية الأكثر تعقيدًا بسعر زهيد، وهذا هو الدافع للعديد من السياح الذين يختارون الهند كوجهة طبية لهم. وتشمل بعض مجالات العلاج الأكثر شيوعا أمراض القلب والأورام وزراعة الأعضاء والخصوبة وجراحة العظام.

كوريا الجنوبية.. اختصاص في عمليات التجميل

تمتلك كوريا الجنوبية أكثر عدد من عمليات التجميل بالنسبة للفرد في العالم، ويعزى هذا في الغالب إلى الشابات الكوريات اللواتي يسعين لمثل هذه العمليات ليصبحن أكثر جمالا وجاذبية، وفي الحقيقة فقد سلطت النتائج المبهرة الضوء على النظام الطبي في كوريا الجنوبية، وشهدت البلاد طفرة كبيرة في السياحة العلاجية في السنوات القليلة الماضية.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 379 ألف مريض يأتون إلى كوريا الجنوبية للسياحة العلاجية في كل عام، وهذا الرقم في ازدياد مستمر، حيث تمتلك كوريا الجنوبية تقنية طبية متطورة والعديد من الأفراد يأتون لإجراء الجراحة التجميلية وعلاجات العمود الفقري وزراعة الأعضاء.

لسوء الحظ، أدى ارتفاع شعبية السياحة العلاجية إلى زيادة التكاليف أيضا، ولذلك توقع أن تدفع أسعارا مرتفعة بشكل متزايد مقابل العلاج إذا اخترت كوريا الجنوبية.