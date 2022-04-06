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"شكرًا نائب الرئيس".. الرئيس الأميركي الأسبق أوباما يمازح جو بايدن

أوباما (يمين) مع بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض (الأوروبية)
6/4/2022

تداولت منصات التواصل الأميركية على نطاق واسع مقطع فيديو للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وهو يمازح جو بايدن واصفًا إياه "بنائب الرئيس" خلال أحد المؤتمرات الصحفية أمس الثلاثاء في البيت الأبيض.

جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة كان نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، وصرح مسبقًا في أكثر من مناسبة بأنه يتواصل مع أوباما ويستشيره، واليوم دعا بايدن أوباما كي يناقشا التعديلات التي تريد أن تضيفها حكومة بايدن على النظام الصحي الأميركي.

وتخلل زيارة أوباما اليوم الأربعاء للبيت الأبيض مؤتمر صحفي، وبدأ أوباما بشكر الصحفيين، ثم نظر إلى بايدن قائلًا "أشكرك يا نائب الرئيس"، ويظهر بايدن ضاحكًا ثم يؤدي التحية العسكرية، قبل أن يذهب إلى أوباما ويعانقه، وعندما عاد أوباما للمنصة قال إنها كانت "مزحة متفق عليها".

أوباما يعانق بايدن قبل أن يعود للمنصة ويعلن أنها "مزحة متفق عليها" (الأوروبية)

ويذكر أنه منذ أيام كانت هناك حالة من السخرية برزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية بسبب تصريح خاطئ من الرئيس الأميركي جو بايدن يصف به السيدة ميشيل زوجة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بأنها كانت "نائبة الرئيس"، خلال مدحه جهود باراك وميشيل أوباما لمساعدة أسر المحاربين القدامى في الجيش الأميركي.

تفاعلات مختارة

وحظي الفيديو بتفاعلات واسعة على مواقع التواصل، وفي ما يلي بعضها:

 

 

المصدر : وكالة سند