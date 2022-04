"شكرًا نائب الرئيس".. الرئيس الأميركي الأسبق أوباما يمازح جو بايدن

تداولت منصات التواصل الأميركية على نطاق واسع مقطع فيديو للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وهو يمازح جو بايدن واصفًا إياه "بنائب الرئيس" خلال أحد المؤتمرات الصحفية أمس الثلاثاء في البيت الأبيض.

جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة كان نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، وصرح مسبقًا في أكثر من مناسبة بأنه يتواصل مع أوباما ويستشيره، واليوم دعا بايدن أوباما كي يناقشا التعديلات التي تريد أن تضيفها حكومة بايدن على النظام الصحي الأميركي.

Obama: Thank you Vice President Biden… That was a joke pic.twitter.com/8PqMwws28M — Acyn (@Acyn) April 5, 2022

وتخلل زيارة أوباما اليوم الأربعاء للبيت الأبيض مؤتمر صحفي، وبدأ أوباما بشكر الصحفيين، ثم نظر إلى بايدن قائلًا "أشكرك يا نائب الرئيس"، ويظهر بايدن ضاحكًا ثم يؤدي التحية العسكرية، قبل أن يذهب إلى أوباما ويعانقه، وعندما عاد أوباما للمنصة قال إنها كانت "مزحة متفق عليها".

ويذكر أنه منذ أيام كانت هناك حالة من السخرية برزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية بسبب تصريح خاطئ من الرئيس الأميركي جو بايدن يصف به السيدة ميشيل زوجة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بأنها كانت "نائبة الرئيس"، خلال مدحه جهود باراك وميشيل أوباما لمساعدة أسر المحاربين القدامى في الجيش الأميركي.

JOE BIDEN: “I’m deeply proud of the work [Jill is] doing as first lady with Joining Forces initiative she started with Michelle Obama when she was vice president” pic.twitter.com/wO12WPQ56I — RNC Research (@RNCResearch) April 2, 2022

