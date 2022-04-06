هكذا يتحدى مقعد عراقي الإعاقة ويواظب على حراسة أقدم أسواق الموصل
لا يتقاضى أبو سيف أي ضمان تقاعدي، لذلك استمر في هذه المهنة رغم تعرض السوق لتفجير قبل عدة سنوات
6/4/2022
الموصل- من على كرسي متحرك، يواظب العراقي سعد أبو سيف على حراسة سوق النبي يونس في الجانب الشرقي من مدينة الموصل بمحافظة نينوى منذ أكثر من 30 عاما.
ولا يتقاضى أبو سيف أي ضمان تقاعدي، لذلك استمر بالعمل في هذه المهنة رغم تعرض السوق لتفجير -قبل عدة سنوات- أدى إلى إصابته إصابة بليغة في ساقيه أفقدته القدرة على المشي وألزمته الجلوس على الكرسي المتحرك.
المصدر : الجزيرة