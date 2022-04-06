لا يتقاضى أبو سيف أي ضمان تقاعدي، لذلك استمر في هذه المهنة رغم تعرض السوق لتفجير قبل عدة سنوات

الموصل- من على كرسي متحرك، يواظب العراقي سعد أبو سيف على حراسة سوق النبي يونس في الجانب الشرقي من مدينة الموصل بمحافظة نينوى منذ أكثر من 30 عاما.

ولا يتقاضى أبو سيف أي ضمان تقاعدي، لذلك استمر بالعمل في هذه المهنة رغم تعرض السوق لتفجير -قبل عدة سنوات- أدى إلى إصابته إصابة بليغة في ساقيه أفقدته القدرة على المشي وألزمته الجلوس على الكرسي المتحرك.