وسط التكبير والأجواء الاحتفالية.. إطلاق مدفع رمضان في البوسنة

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق إطلاق مدفع رمضان، بحضور كثيف في العاصمة البوسنية سراييفو، وذلك احتفالا بقدوم شهر رمضان.

وهذا التقليد يعود إلى عصر الإمبراطورية العثمانية، ويستمر في سراييفو كما هو الحال في مدن البوسنة والهرسك الأخرى. والشخص الذي يطلق المدفعية يرتدي الملابس التقليدية والطربوش، ويطلق المدفع وقت الإفطار في كل يوم من أيام رمضان.

وعمت حالة من السعادة والبهجة بين الحاضرين الذين أطلقوا بالونات هوائية في الجو ورددوا التكبيرات، وفق المقاطع المصورة.

وكان الاتحاد الإسلامي في "البوسنة والهرسك"، قد أعلن في وقت سابق، أن السبت الموافق للثاني من أبريل/ نيسان الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

Pucanj topa sa Žute tabije – označio je početak mjeseca Ramazana.@N1infoSA pic.twitter.com/xtmefNKbY0 — Azur Delić (@AzurDelic) April 1, 2022