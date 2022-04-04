رمضان 2022|منوعات|بوسنة

وسط التكبير والأجواء الاحتفالية.. إطلاق مدفع رمضان في البوسنة

إطلاق مدفع رمضان في العاصمة البوسنية سراييفو احتفالا بقدوم شهر رمضان (الأناضول)
4/4/2022

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق إطلاق مدفع رمضان، بحضور كثيف في العاصمة البوسنية سراييفو، وذلك احتفالا بقدوم شهر رمضان.

وهذا التقليد يعود إلى عصر الإمبراطورية العثمانية، ويستمر في سراييفو كما هو الحال في مدن البوسنة والهرسك الأخرى. والشخص الذي يطلق المدفعية يرتدي الملابس التقليدية والطربوش، ويطلق المدفع وقت الإفطار في كل يوم من أيام رمضان.

الأطفال وأولياء أمورهم اجتمعوا لمشاهدة إطلاق المدفع التقليدي على تل فوق سراييفو احتفالا بشهر رمضان (غيتي)

وعمت حالة من السعادة والبهجة بين الحاضرين الذين أطلقوا بالونات هوائية في الجو ورددوا التكبيرات، وفق المقاطع المصورة.

الأطفال وعائلاتهم أطلقوا بالونات هوائية في الجو ورددوا التكبيرات (غيتي)

وكان الاتحاد الإسلامي في "البوسنة والهرسك"، قد أعلن في وقت سابق، أن السبت الموافق للثاني من أبريل/ نيسان الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

المصدر : وكالة سند