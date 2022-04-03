للمرة الأولى منذ 88 عاما.. مسجد "آيا صوفيا" بإسطنبول يتزين بصلاة التراويح

استقبل مسجد "آيا صوفيا" الكبير بمدينة إسطنبول الأتراك والوافدين الأجانب في صلاة التراويح لأول مرة منذ 88 عاما، بعد عامين من التأجيل بسبب وباء كورونا.

وتقام مساء اليوم الأحد صلاة تراويح الليلة الثالثة من رمضان الجاري.





وكانت وعلى مدار عامين سابقين حُظرت إقامة صلاة التراويح جماعة، في إطار تدابير مواجهة تفشي وباء كورونا، ولكن مع عودة الحياة إلى طبيعتها تقرر استئناف إقامة صلاة التراويح.

وشهد "آيا صوفيا" وباقي مساجد إسطنبول فعاليات مختلفة في أول وثاني أيام الشهر الفضيل، مثل قراءة القرآن وختمه بطريقة المقابلة، والأدعية والأناشيد والابتهالات ودروس الوعظ.

التراويح بطريقة "أندرون"

كما أقيمت صلاة التراويح أمس السبت بطريقة "أندرون" التي كانت موجودة في تقاليد القصور العثمانية قديما.

ومن أشهر المقامات المستخدمة في صلاة التراويح بطريقة أندرون: الحجاز، وسيكاه، وأصفهان، وعشاق، وعجم عشيران. وغالبا تتم القراءة في صلاة الوتر بمقام سيكاه.

وكانت أول مرة تقام فيها صلاة التراويح بهذه الطريقة في رمضان عام 1831 خلال عهد السلطان العثماني محمود الثاني، وكان كبير المؤذنين آنذاك حمامي زاده إسماعيل دادا أفندي، وكان الإمام زين العابدين أفندي كبير أئمة القصر.

وشهد مسجد آيا صوفيا حضورا كبيرا من العائلات التركية بعد أن تناولت الإفطار بساحات منطقة "السلطان أحمد"، في أول أيام رمضان لهذا العام.

يذكر أنه في 24 يوليو/تموز 2020 أقيمت صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا الكبير لأول مرة منذ 86 عاما من تحويله إلى متحف، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائبه فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ووزراء ومسؤولين آخرين ورؤساء أحزاب.