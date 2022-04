التصميم الجديد لمقرّ شركة أمازون مستوحى من معلم أثري بارز في العراق

وافق مجلس مقاطعة آرلينغتون في ولاية فرجينيا الأميركية بالإجماع على خطط شركة أمازون لبناء برج فريد من نوعه ليكون مقرها الثاني الرئيسي في شمال الولاية، ويبدو أن تصميمه مستوحى من ملوية سامراء الأثرية في العراق.

وصوّت مجلس المقاطعة السبت بالموافقة على خطط أمازون بغالبية 5 أصوات دون أي صوت معارض، وهي تشمل -إضافة إلى البرج- إنشاء متنزه ومدرسة ثانوية مجتمعية، جنبا إلى جنب مع متاجر التجزئة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس (Associated press) يبدو التصميم الجديد لمقر أمازون على شكل برج حلزوني يتميز بممشى منحدر يلتف حول المبنى، وتحيط به الأشجار والمساحات الخضراء المزروعة، ويبلغ ارتفاعه 350 قدمًا (نحو 106 أمتار)، ومن المتوقع أن يستوعب 25 ألف عامل عند اكتماله.

وقالت أمازون إن المبنى مصمم لمساعدة الناس على التواصل مع الطبيعة، مؤكدة أنها تعمل على إكمال المشروع في عام 2025.

وسيكون مبنى مقر أمازون من بين أعلى المعالم البارزة في آرلينغتون، وسيهيمن البرج الحلزوني على سماء المنطقة على غرار نصب واشنطن الذي تم تدشينه عام 1885، ويبلغ ارتفاعه حوالي 169 مترا.

لكن البرج ليس فريدا من نوعه، كما وصفته أمازون، بل يبدو مستوحى تقريبا عن الشكل الأسطواني الحلزوني لملوية سامراء في العراق، بحسب موقع ذي ناشونال نيوز (thenationalnews) في تقرير نشره عام 2021، ولا يختلف عنها إلا بلونه وارتفاعه البالغ 106 أمتار، بينما ارتفاع الملوية التي شيدها المتوكل بالله العباسي مئذنة لمسجد بناه باسم "الجامع" في مدينة سامراء عام 851 للميلاد، هو 52 مترا.

The new Amazon helix building in Crystal City near Washington DC is much inspired by Samarra Malwiya tower in Iraq!https://t.co/vNB5uQ37gI pic.twitter.com/bFE8jxj639

— Harry Istepanian (@HarryIstepanian) February 2, 2021