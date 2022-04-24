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التصميم الجديد لمقرّ شركة أمازون مستوحى من معلم أثري بارز في العراق

المئذنة الملوية من معالم العراق المميزة، بفضل طرازها المعماري الفريد بين مآذن العالم الإسلامي.

كومبو يجمع التصميم الجديد لمقر أمازون مع ملوية سامراء في العراق المصدر: رويترز وموقع أمازون
تصميم مقرّ أمازون (يسار) على شكل برج حلزوني على غرار ملوية سامراء (رويترز وأمازون)
24/4/2022

وافق مجلس مقاطعة آرلينغتون في ولاية فرجينيا الأميركية بالإجماع على خطط شركة أمازون لبناء برج فريد من نوعه ليكون مقرها الثاني الرئيسي في شمال الولاية، ويبدو أن تصميمه مستوحى من ملوية سامراء الأثرية في العراق.

وصوّت مجلس المقاطعة السبت بالموافقة على خطط أمازون بغالبية 5 أصوات دون أي صوت معارض، وهي تشمل -إضافة إلى البرج- إنشاء متنزه ومدرسة ثانوية مجتمعية، جنبا إلى جنب مع متاجر التجزئة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس (Associated press) يبدو التصميم الجديد لمقر أمازون على شكل برج حلزوني يتميز بممشى منحدر يلتف حول المبنى، وتحيط به الأشجار والمساحات الخضراء المزروعة، ويبلغ ارتفاعه 350 قدمًا (نحو 106 أمتار)، ومن المتوقع أن يستوعب 25 ألف عامل عند اكتماله.

مقر أمازون الجديد مستوحى من ملوية سامراء في العراق، لعمل كومبو يجمع التصميم الجديد لمقر أمازون مع ملوية سامراء في العراق مع الشكر https://www.aboutamazon.com/news/amazon-offices/the-next-chapter-for-hq2-sustainable-buildings-surrounded-by-nature المصدر: أمازون
مقرّ أمازون الجديد يبلغ ارتفاعه نحو 106 أمتار (أمازون)

وقالت أمازون إن المبنى مصمم لمساعدة الناس على التواصل مع الطبيعة، مؤكدة أنها تعمل على إكمال المشروع في عام 2025.

وسيكون مبنى مقر أمازون من بين أعلى المعالم البارزة في آرلينغتون، وسيهيمن البرج الحلزوني على سماء المنطقة على غرار نصب واشنطن الذي تم تدشينه عام 1885، ويبلغ ارتفاعه حوالي 169 مترا.

5- يعد جامع سامراء الكبير ومئذنة الملوية أحد أبرز آثار الخليفة المتوكل - الجزيرة نت
ملوية سامراء من أبرز آثار الخليفة المتوكل بالله العباسي (الجزيرة)

ملوية سامراء

لكن البرج ليس فريدا من نوعه، كما وصفته أمازون، بل يبدو مستوحى تقريبا عن الشكل الأسطواني الحلزوني لملوية سامراء في العراق، بحسب موقع ذي ناشونال نيوز (thenationalnews) في تقرير نشره عام 2021، ولا يختلف عنها إلا بلونه وارتفاعه البالغ 106 أمتار، بينما ارتفاع الملوية التي شيدها المتوكل بالله العباسي مئذنة لمسجد بناه باسم "الجامع" في مدينة سامراء عام 851 للميلاد، هو 52 مترا.

ويجمع باحثون في التاريخ على أن المئذنة الملوية هي أفضل ما بناه العباسيون بين عامي 848 و852 للميلاد، بعد مدينة بغداد. والملوية من معالم العراق المميزة، بفضل طرازها المعماري الفريد بين مآذن العالم الإسلامي.

المصدر : أسوشيتد برس