مدينة مينيابولس الأميركية ترفع الأذان وتعترف بخصوصية شهر رمضان

واشنطن – أصبحت مدينة مينيابولس ثالث المدن الأميركية التي تسمح برفع الأذان في مساجدها، فقد وافق أعضاء مجلس مدينة مينيابولس، بولاية مينيسوتا، على تبني قرار يعترف بأهمية شهر رمضان المبارك، ويسمح أيضا برفع الأذان على مدار العام.

ويتيح القرار الجديد للمساجد رفع الأذان 3 مرات في اليوم بين السابعة صباحا وحتى العاشرة ليلا (أذان الفجر والعشاء خارج هذا الوقت)، وتعد هذه الخطوة نجاحا كبيرا للجالية المسلمة التي يٌقدر عددها بما يقرب من ربع مليون نسمة في الولاية الشمالية أغلبهم من العرب والبوسنيين.

ودفعت جهود النائب جمال عثمان (Jamal Osman) عضو المجلس المحلي لمدينة مينيابولس، والذي جاء طفلا مع عائلته قبل سنوات كلاجئ من الصومال، إلى موافقة كل أعضاء مجلس المدينة وبالإجماع على هذه القرارات للمرة الأولى في تاريخ المدينة والولاية، وساعده في ذلك عضوان مسلمان آخران ضمن مجلس المدينة المحلي هما عائشة شوغاتي وجيرمايا آليسون.

وجدير بالذكر أنه خلال السنوات الماضية جذبت مدينة مينيابولس الآلاف من المهاجرين واللاجئين من دول شرق أفريقيا خاصة الصومال. وتمثل النائبة المسلمة الديمقراطية ذات الأصول الصومالية، إلهان عمر، المدينة في مجلس النواب بالكونغرس. ويقدر البعض عدد المساجد بالولاية بما لا يقل عن 90 مسجدا، منها ما لا يقل عن 30 مسجدا في مدينة مينيابولس.

وكانت وكالة سند رصدت تداول مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لرفع الأذان في مدينة مينيابولس الأميركية عبر مكبرات الصوت الخارجية قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، يوم الخميس 24 مارس/آذار الماضي.

تحدث النائب جمال عثمان للجزيرة نت حول تبنيه ونجاحه في الدفع بهذا القرار، وقال "إن هذه القرار يظهر أننا على قدم المساواة في مينيابولس، ونحن المسلمين جزء لا يتجزأ من هذه المدينة، والآن أصبحت تقاليدنا وعقيدتنا جزءا منها كذلك. ولقرون تدق الكنائس أجراسها، والآن أصبح لنا الحقوق نفسها التي تمتع بها المسيحيون وأصحاب الديانات الأخرى".

كما أشاد عثمان برد فعل غير المسلمين على خطوة رفع الأذان، وقال للجزيرة نت "إن رفع الأذان سيقتصر على محيط المساجد وسيكون بصوت مناسب. خلال مناقشاتي مع أئمة المساجد، كنا نؤكد على ضرورة الحصول على دعم الجيران من غير المسلمين في مناطق المساجد، وأن يُؤخذ في الاعتبار ملاحظاتهم. نريد للمساجد أن تصبح بمثابة جار جيد لسكان المنطقة من المسلمين وغيرهم، وهذه فرصة لتقديم الإسلام بصورة جيدة".

