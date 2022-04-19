أثناء الغسيل الكلوي.. مستشفى تركي يدرّس مرضاه القرآن الكريم خلال رمضان

أقدم مستشفى سابونشوغلو شريف الدين التابع لجامعة أماسيا التركية على تدريس القرآن الكريم للمرضى خلال شهر رمضان الجاري 2022.

وأظهر مقطع فيديو المرضى وهم يتعلمون الحروف العربية أولا، ثم يتلون بعض الآيات القصيرة من القرآن الكريم، مستغلين الوقت الذي يقضونه في الغسيل الكلوي.

وقال عمر زيتين، وهو أحد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفى، لصحيفة "ينياكيت" (yeniakit) التركية، "كنا مستلقين هنا لمدة 4 ساعات دون القيام بأي شيء أثناء العلاج. أريد أن أقرأ القرآن كاملا".

وأضاف زميله عثمان أوزدمير "الحمد لله، نحن مسلمون. ألا نريد أن نقرأ ونحفظ القرآن؟ رضي الله عن الذين جعلوا هذه البداية في مثل هذا الشهر".

من جانبه، قال المسؤول عن المبادرة في المستشفى عمر جايجي "من خلال هذا التدريب الذي نقدمه لمرضانا الذين يبحثون عن الشفاء، فإننا نقدم رسالة مفادها أنه يمكنهم قراءة القرآن في أي وقت وأي موقف".