ترى العائلة أن تسجيل أسمائهم في موسوعة عالمية بحجم غينيس يُعد تعويضًا عن الآثار السلبية التي تُلقى عليهم بسبب طول القامة

سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية رقمًا جديدًا لعائلة أميركية مكونة من 5 أفراد في ولاية مينيسوتا، والتي أصبحت أطول عائلة في العالم حاليًا.

وبحسب الموسوعة، فإن عائلة تراب مكونة من 5 أفراد هم: سكوت وكريسي وسافانا ومولي وآدم، ويعد الأخير الأطول إذ يبلغ 221.17 سم، في حين تعد الأم كريسي الأقصر 191.2 سم.

ويبلغ متوسط طول العائلة 203.29 سم (6 أقدام و8.03 بوصات) حيث يساوي مجموع أطوال أفراد العائلة طول نصف ملعب للتنس الأرضي.

وبفضل تلك الأطوال، مارس الأبناء الثلاثة الرياضة، حيث حرص المدربون على استغلال أطوالهم في لعبتي كرة السلة والطائرة.

وترى العائلة أن تسجيل أسمائهم في موسوعة عالمية، بحجم غينيس، يُعد تعويضًا عن الآثار السلبية التي تُلقى عليهم بسبب طول القامة.

وقالت الابنة سافانا لموقع غينيس "أصدقاؤنا وعائلتنا فخورون بنا ويحبون التفاخر بنا، قائلين إنهم يعرفون صاحب الرقم القياسي العالمي".

وأضاف شقيقها "إن القدرة على مقابلة أشخاص جدد عندما يأتون ويسألونني أسئلة حول طولي لهو أكثر شيء أحبه".

أما الأب فكان يرى شيئًا آخر أكثر إيجابية، حيث قال "طولي مفيد للأعمال المنزلية.. فأنا لست بحاجة إلى سلم على الإطلاق".

واختتمت سافانا حديثها، بالقول "هناك متعة وحرية في احتضان من أنت.. أظهر ما أنت عليه فلا يوجد أحد مثلك، لأنك رائع".