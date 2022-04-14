صدق أو لا تصدق.. الرئيسة الجديدة لأكبر مطار في كندا عمرها 101 عام

هازل مكاليون هي مديرة مطار منطقة تورونتو الكبرى في كندا، وقد مُدد عقدها لـ3 سنوات قادمة، وفق ما نقلته إذاعة "آر تي إل" (RTL). وقالت صحيفة "لوبوان" (lepoint) الفرنسية إن هازل مكاليون عُيّنت مديرة وممثلة اتحادية في مجلس إدارة هيئة مطارات تورونتو الكبرى منذ عام 2017.

وقد نال المنصب إعجابها وجُدد عقدها لـ3 سنوات إضافية. وللوهلة الأولى، يبدو المنصب عاديا وغير استثنائي فهو يتعلق بإدارة مطار دولي فقط، لكن تفصيلا صغيرا يجذب الانتباه وهو أن هازل مكاليون تبلغ من العمر 101 سنة، وهي من بين الشخصيات المعروفة في الحياة السياسية الكندية.

ولمدة 40 عاما، شغلت منصب عمدة ميسيساغا، وهو مركز اقتصادي رئيسي في ضواحي تورونتو وسادس أكبر مدينة في كندا. وقد تخلت عن هذا المنصب عام 2014 عن عمر يناهز 94 عاما.

ولم تتمتع هازل بفترة تقاعد هادئة بل فضلت المشاركة في عدة أنشطة وتقلد عدة مناصب على غرار توليها منصب مستشارة لرئيس وزراء أونتاريو.

الصراع على منصب إدارة المطار

وكانت هازل تشغل منصب مستشارة خاصة لدى جامعة تورونتو وقررت تمديد فترة عملها قبل شهر من قبول عقد عمل آخر على رأس مجمع المطار. وقد أشاد الوزير الكندي بأدائها مؤخرا وتفانيها المستمر خلال "العمل لعقود من الخدمة العامة" و"تولي مهمتها المستقبلية التي تتمثل في مراقبة وإدارة أكبر مطار في كندا".

وكانت هازل لاعبة هوكي محترفة في شبابها وأصبحت شخصية رئيسية في الحياة السياسية في أونتاريو. ويمكنها التباهي بامتلاكها العديد من المدارس وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات وحتى فريق بيسبول يحمل اسمها.

لكن هذا التقدير الذي يكنه لها الجميع لا ينفي اكتسابها بعض العداوات. وهو ما عبر عنه توم أوربانياك، أستاذ العلوم السياسية في تورنتو بقوله "يعلم الجميع أنها كانت في صراع لسنوات عديدة مع الشخص الذي كان على رأس هيئة مطارات تورونتو الكبرى قبلها. كان يعتقد أنه سيتغلب على هازل في نهاية المطاف. لكننا نعرف ما حصل بعد ذلك".