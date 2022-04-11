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يتابعه أكثر من 3 ملايين.. مدون كوري يوثق صومه لأول مرة في السعودية

المدون الكوري الجنوبي داود كيم أثناء قيامه بأداء العمرة في مكة المكرمة لأول مرة (مواقع التواصل)
11/4/2022

وثّق اليوتيوبر (المدون) الكوري الجنوبي، داود كيم، فيديوهات تظهر صيامه لأول مرة بالسعودية خارج كوريا منذ أن أعلن إسلامه مشيدا بجمال الروح الأخوية ومميزات أداء الصلاة والعمرة في مكة المكرمة وبعض المناطق السعودية.

اليوتيوبر الكوري: شكرا لله لإعطائي فرصة القدوم إلى مكة أقدس مدينة في العالم (مواقع التواصل)

وقال كيم في منشور على حسابه في إنستغرام "أخيرا أتيت إلى مكة، أنا أسعد الناس لأن الله اختارني، والله أتى بي إلى هنا، ما شاء الله بفضل الله، شكرا لإعطائي فرصة القدوم إلى أقدس مدينة في العالم، أدعو الله لجميع الإخوة والأخوات المسلمين أن يغفر الله ذنوبنا".

 

 

 

المصدر : وكالة سند