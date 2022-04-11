يتابعه أكثر من 3 ملايين.. مدون كوري يوثق صومه لأول مرة في السعودية

وثّق اليوتيوبر (المدون) الكوري الجنوبي، داود كيم، فيديوهات تظهر صيامه لأول مرة بالسعودية خارج كوريا منذ أن أعلن إسلامه مشيدا بجمال الروح الأخوية ومميزات أداء الصلاة والعمرة في مكة المكرمة وبعض المناطق السعودية.

وقال كيم في منشور على حسابه في إنستغرام "أخيرا أتيت إلى مكة، أنا أسعد الناس لأن الله اختارني، والله أتى بي إلى هنا، ما شاء الله بفضل الله، شكرا لإعطائي فرصة القدوم إلى أقدس مدينة في العالم، أدعو الله لجميع الإخوة والأخوات المسلمين أن يغفر الله ذنوبنا".