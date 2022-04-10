بعد تأثرها بصوت الأذان.. أوكرانية تشهر إسلامها في بورصة التركية

أعلنت سيدة أوكرانية إسلامها في مدينة بورصة شمال غرب تركيا، بعد إعجابها بصوت الأذان.

وتداولت المنصات الرقمية التركية مقطع فيديو للسيدة الأوكرانية خلال نطقها الشهادتين ودخولها الإسلام.

ووفق وسائل إعلام تركية، تأثرت المواطنة الأوكرانية داريا ياروشينكو -التي قدمت للبلاد سائحة- لدى سماعها الأذان من مسجد آيا صوفيا، أثناء تناولها الطعام في أحد المطاعم، مما دفعها إلى التوجه للجامع للقاء المؤذن.

وذهبت ياروشينكو إلى المسجد مع زوجها في وقت لاحق والتقت المؤذن عثمان جقمك، الذي رفع الأذان، مما جعلها تقرر دخول الإسلام، وفق المصدر ذاته.