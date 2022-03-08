من لجوء إلى لجوء.. قصة طفل سوري يعبر حدود أوكرانيا إلى سلوفاكيا وحيدا

حظيت قصة الطفل السوري حسن الخلف (11عامًا) باهتمام منصات التواصل بشكل لافت، إذ فوجئت به السلطات السلوفاكية على الحدود مع أوكرانيا، حاملًا كيسا بلاستيكيا وجواز سفر، دون أي مرافق.

وقالت الشرطة السلوفاكية على صفحتها على فيسبوك، بعد نشرها عددًا من الصور لحسن الخلف إنه "بفضل الرقم الموجود على يده وقطعة من الورق في جواز سفره، تمكنا من الاتصال بأحبائه الذين جاؤوا من أجله فيما بعد، وانتهت القصة بشكل جيد".

وأثنى ناشطون عبر الفضاء الرقمي على شجاعة الطفل، معبرين عن تأثرهم وتعاطفهم معه ولا سيما وأّنه لجأ من سوريا إلى أوكرانيا.

وأعاد متابعون نشر صور الطفل الخلف على الحدود مرفقينها بتعليق "من لجوء إلى لجوء" و"رحلة اللجوء".

ووفق وسائل إعلام أجنبية، فإن حسن الخلف فرّ بمفرده من مدينة زابوريجيا في جنوبي شرقي أوكرانيا، حتى الحدود السلوفاكية في رحلة بلغت مسافتها 1500 كيلومتر واستغرقت 4 أيام.

وحيداً في ظل الغزو الروسي.. طفل #سوري يُدعى حسن الخلف "11 عامًا" يقطع حوالي 1500 كم من #أوكرانيا إلى #سلوفاكيا وحيدًا مع جواز سفره وأرقام كُتبت على يده، في رحلة استمرت 4 أيام. pic.twitter.com/3v8YbjOjHV — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) March 7, 2022

وبحسب المصدر نفسه، فإن والدته سمحت له بالفرار بمفرده لأنها مضطرة لرعاية والدتها (84 عامًا)، التي لا تستطيع الحركة. ونشرت الشرطة السلوفاكية مقطعًا لوالدته وهي تشكر من ساهم بالاهتمام بولدها.

وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير/شباط الماضي الحرب على أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو، وتتواصل المعارك في مختلف الجبهات مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ13.

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هجّره الأسد وبوتين من سوريا ثم هجّره بويتن من أوكرانيا

الطفل السوري حسن الخلف فر وحيداً من أوكرانيا إلى سلوفاكيا وقد تركته والدته يفر وحيداً لأنها مضطرة لرعاية جدته التي لا تستطيع التحرك وكتبت رقم على يده ليتصل بأخيه الأكبر هناك

يقول حسن: "بوتين مهبول، وهو من تسبب بخراب سوريا" pic.twitter.com/pdeOXzOYlQ — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 7, 2022

طفل سوري يصل وحيدا من أوكرانيا إلى سلوفاكيا، ومعه كيس بلاستيك، جواز سفره وورقة مخبأة في معطفه. وعلى كفه رقم هاتف. بعد 9 سنوات من فرارها من الحرب في سوريا إلى أوكرانيا، اضطرت أسرة الصبي السوري، حسن الخلف، البالغ من العمر 11 عاما، إلى تركه يفر وحده من مدينة زابوروجي في جنوب شرق pic.twitter.com/ni70vBBuC4 — 💚❤️wedad Hamad (@Gurbtwatan) March 7, 2022

وصل طفل سوري من أوكرانيا إلى سلوفاكيا وحيدا، يحمل معه كيس بلاستيك وقد أخفى جواز سفره وورقة في معطفه، ودون على كفه رقم هاتف.

وبحسب وسائل إعلام أن أسرة الطفل السوري حسن الخلف البالغ من العمر 11 عاما، أجبرت على تركه يفر وحده من مدينة زابوروجي في جنوب شرق أوكرانيا باتجاه الحدود pic.twitter.com/Aa8OLHfWWN — ظلال قطيع || Zelal katee (@zelal_katee) March 7, 2022

من لجوء إلى لجوء..

الطفل السوري حسن الخلف (11 عاما) يضطر للهروب وحيدا من الحرب في أوكرانيا إلى الحدود السلوفاكية بطلب من عائلته التي خافت عليه من القتل، في رحلة 1500 كم قضاها في 4 أيام دون مرافق pic.twitter.com/iGnvJsaEog — Dr.fareselmasry (@dr_fareselmasry) March 7, 2022