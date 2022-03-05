الدوحة ـ بأبراج المراقبة المستطيلة الثلاثة وإطلالتها الشاسعة على المناظر الطبيعية الصخرية بجانب مياه الخليج العربي، تقف قلعة الركيّات منذ عقود طويلة تخبر الجميع بأنها كانت مصدر المياه العذبة في المنطقة.

تمثل قلعة الركيّات الواقعة شمال شرقي قطر إحدى القلاع الصحراوية المتعددة التي يعود تاريخها إلى القرن الـ19، وإحدى القلاع القليلة التي خضعت للتجديدات في الثمانينيات من القرن الـ20، وقد بنيت لحماية الإمدادات المحلية من المياه العذبة.

سميت قلعة الركيّات نسبة إلى الركية بمعنى البئر، حيث تحتوي على بئر مياه عذبة بعمق 5 كيلومترات، كان يسحب منها القرويون المياه بشق الأنفس.

ووضعت إدارة الحفاظ المعماري في متاحف قطر حديثا اللمسات الأخيرة على مشروع ترميم القلعة التاريخية التزاما بالحفاظ على الهوية العمرانية التاريخية للدولة، وتجديدها والتوعية بها، حيث تنتصب القلعة الآن كأحد معالم الهوية الثقافية لقطر، مانحة الأجيال القادمة تصورا شاملا عن التطور العمراني للبلاد.

طراز فريد

وقد أسهم طراز العمارة المحلي الفريد لقلعة الركيّات وإدماجها تاريخيا في البيئة المحلية للبلاد في جعلها إحدى أقدم وأكثر القلاع الصحراوية أهمية في قطر، ويوجد في القلعة العديد من الحجرات على امتداد الجدران الثلاثة، الشمالية والشرقية والغربية، أما في الزاوية الجنوبية الغربية من فناء القلعة فهناك سلّم يفضي إلى المستوى العلوي للبرج الجنوبي الغربي.

ويقول مدير إدارة الحفاظ المعماري في متاحف قطر عادل المسلماني إن متاحف قطر أطلقت مشروع ترميم القلعة في سبيل الحفاظ على أهم معالم الدولة للأجيال القادمة، موضحا أن قلعة الركيّات تعد من الآثار المهمة في تاريخ قطر، "فقد كان أجدادنا يحمون الموارد المائية الحيوية التي كانت تمدّ القرى الساحلية في المنطقة".

عناية فائقة

وأضاف أن فريق الترميم عمل بعناية فائقة للمحافظة على البناء الأصلي للقلعة وتدعيمه، من دون المساس بالهيكل الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان، ليواصل سرد قصة ماضينا عبر العقود المقبلة.

وكانت القلعة قد تعرضت لأضرار بيئية أثرت في المكونات الهيكلية للمبنى التاريخي، بعد مرحلة ترميم أولى عام 1988، واتبعت جهود الترميم الحالية معايير حفظ وتقنيات ترميم عالمية رائدة، وذلك باستخدام مواد بناء تقليدية وأصلية.

وركزت أعمال الترميم الأخيرة التي بدأت العام الماضي على المكونات الهيكلية الرئيسة للمبنى، مثل أرضيات الجص، وتركيبات الأسقف، والأبواب، والوقاية من الآفات، فضلا عن ترميم ومعالجة الجدران المهدومة أو الآيلة إلى السقوط.

الحركة السياحية

وتعمل متاحف قطر في الفترة المقبلة على تسليط الضوء على قلعة الركيّات وربطها بالحركة السياحية بعد الانتهاء من وضع بعض الخدمات التي لا بد منها أثناء الزيارات.

وتبدو القلعة استثنائية نظرا لارتفاعها المنخفض (3 أمتار فقط)، ويشتمل كل ركن من أركان الفناء المركزي على سلالم تؤدي إلى أحد أبراج المراقبة المستطيلة الثلاثة وبرج المراقبة الدائري، مع إطلالات شاسعة على المناظر الطبيعية الصخرية بجانب مياه الخليج العربي المتلألئة.

وتعدّ القلعة من أكثر المواقع التي حظيت بالحفاظ عليها جيدا في قطر، وتمثل نموذجًا للقلاع الصحراوية، وتقع 3 جوانب من الفناء المركزي للقلعة بمحاذاة غرف ضيقة مفتوحة على فناء شاسع، حيث اكتُشفت مدبسة قديمة للتمور.

وخلال أعمال الترميم، عُثر على عملة إسلامية في الموقع تعود إلى العصر العباسي في الفترة ما بين 749-846.

لم تقتصر وظيفة قلعة الركيّات على حماية إمدادات المياه في المنطقة، بل كانت تستخدم كهيكل دفاعي ضد الغزاة الأجانب. ومن ثم، فقد اضطلعت القلعة بدور حاسم في تاريخ قطر، وتبرز اليوم كمثال مهيب لماضي الدولة.