بوتين يواجه عقوبات لكن حجم ثروته لا يزال لغزا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) الأميركية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدو على الورق كأنه يمتلك القليل جدا، لكن التقديرات تشير إلى أن ثروته الخفية تزيد على 100 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عقب إعلان الحكومات الغربية عزمها تجميد الأصول المملوكة للرئيس الروسي في إطار عقوباتها ردا على حرب روسيا على أوكرانيا، لا يبدو أن هذه الحكومات تعلم يقينا بوجود مجموعات اقتصادية كبرى يمكن ربطها ببوتين.

وأضافت أنه في الواقع لا يُعرف الكثير عما يمتلكه الرئيس الروسي وأين، ويبقى حجم ثروته برغم سنوات من التكهنات والشائعات غامضا بشكل محبط حتى مع تدفق مليارات الدولارات من خلال حسابات لأصدقاء مقربين منه وربط عقارات فاخرة بأفراد من أسرته.

ووفقا لبيانات مالية عامة فإن بوتين يكسب رسميا حوالي 140 ألف دولار سنويا، ويمتلك فقط شقة صغيرة، لكن هذا لا يأخذ في الحسبان "قصر بوتين"، وهو ملكية شاسعة على البحر الأسود تقدر تكلفتها بأكثر من مليار دولار وذات تاريخ ملكية بيزنطي لا دخل له بالرئيس الروسي، لكن تم ربطه بحكومته بطرق مختلفة.

كما لا تأخذ هذه التصريحات المالية بعين الاعتبار "يخت بوتين" المسمى "الرشيق" (Graceful)، وهو مركب فاخر بقيمة 100 مليون دولار مرتبط به منذ فترة طويلة وفق تكهنات بعض التقارير الإخبارية، وقد تم تعقبه وهو يغادر ألمانيا متوجها إلى روسيا قبل أسابيع قليلة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

هناك أيضا شقة بقيمة 4.1 ملايين دولار في موناكو اشترتها امرأة يقال إنها عشيقة الرئيس الروسي عبر شركة خارجية، كما أن هناك فيلا باهظة الثمن في جنوب فرنسا مرتبطة بزوجته السابقة.

وتؤكد الصحيفة أن مشكلة الولايات المتحدة وحلفائها في تفعيل عقوباتها المالية ضد بوتين تكمن في أنه لا يمكن ربط أي من هذه الأصول بشكل مباشر بالرئيس الروسي.

