أقدم حبة لؤلؤ طبيعي معروفة في قطر تعد أثرا تاريخيا وهي تعود إلى عام 4600 قبل الميلاد

الدوحة ـ اكتشفت بعثة تنقيب محلية في قطر أقدم حبة لؤلؤ طبيعي معروفة في البلاد تعود إلى أقدم المستوطنات البشرية في شبه الجزيرة.

وعثر على هذا الأثر التاريخي -الذي يعود إلى عام 4600 قبل الميلاد- من قبل لجنة برئاسة رئيس قسم التنقيب وإدارة المواقع الأثرية في متاحف قطر فرحان سكل داخل أحد القبور في وادي الضبيعان أحد أقدم مواقع العصر الحجري الحديث في قطر.

ويقع الوادي على بعد بضعة كيلومترات جنوب مدينة الزبارة على الساحل الشمالي الغربي لقطر، وقد شهد العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة على مر السنين.

ويقدم القبر المكتشف مؤخرا أقدم دليل معروف على مهنة الغوص على اللؤلؤ العريقة في قطر، والتي شكلت العامل الجوهري للتجارة والتدفق الاقتصادي إلى البلاد على مر القرون، كما يطرح منظورا جديدا للحضارات المبكرة التي استوطنت شبه الجزيرة، بما في ذلك البنى الاجتماعية التي كانت سائدة، وتوزيع الثروة.

اكتشاف مهم

وقال مدير إدارة الآثار في متاحف قطر فيصل عبد الله النعيمي إن الفريق البحثي حقق اكتشافا ذا أهمية تاريخية واجتماعية كبيرة، ويدلل على الأصول الأولى للمستوطنات البشرية في قطر، واستخدامها لجيوب اللؤلؤ الموجودة في البيئة المحلية.

وأضاف النعيمي "مع كل اكتشاف لآثار من ماضي قطر تغدو درايتنا أكثر وضوحا، ويتعاظم تقديرنا لقيمة تاريخنا المشترك وهويتنا، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق تطلعاتنا لمستقبل مستدام".

وتضع متاحف قطر وادي الضبيعان ضمن نطاق أعمال الترميم والتوعية التي تتولاها، ومن خلال أعمال التنقيب والعمل الميداني التي تجريها على مدار العام تهدف المتاحف إلى الحفاظ على تراث قطر عبر العصور وتوثيقه وتمتين ارتباط المجتمعات الحديثة بماضيها.

وقد نفذت الحفريات في مقبرة وادي الضبيعان -التي تعود إلى العصر الحجري الحديث- ضمن برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي بقيادة مركز سدرة للطب، وبتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.