للمرة الأولى في المغرب.. طالب كفيف يحصل على دكتوراه باللغة الإنجليزية

موضوع أطروحة الباحث حميد نبيل "التمثلات ومواقف المغاربة من المنتوج الإذاعي"، ويمثل دراسة مقارنة بين 4 إذاعات.

حصل الطالب المغربي الكفيف حميد نبيل أمس الجمعة على الدكتوراه باللغة الإنجليزية للمرة الأولى في البلاد.

ويذكر أنه سبق لمكفوفين الحصول على الدكتوراه بلغات أخرى خصوصا العربية والفرنسية، ولكن نبيل الأول في البلاد الذي يحصل عليها بالإنجليزية.

وكان موضوع أطروحة الدكتوراه "التمثلات ومواقف المغاربة من المنتوج الإذاعي"، ويمثل دراسة مقارنة بين الإذاعة الوطنية وإذاعة "محمد السادس للقرآن الكريم" (حكوميتين)، وإذاعتي "إم إف إم"، و"أصوات" (خاصتين).

وحصل نبيل على الدكتوراه بحضور أسرته وعدد من الطلاب والأساتذة في "كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكدال" في العاصمة الرباط (حكومية).





وقالت أمنة قرات العلام، الأستاذة المشرفة على نبيل، إن "تجربة حميد فريدة من نوعها خصوصا في ظل التحديات الكبيرة التي اعترضته".

وانتقدت المتحدثة في حديثها للأناضول "عدم إيلاء اهتمام لهذه الفئة"، وأضافت "لولا إرادة الطالب والرغبة المشتركة معا، لما انتهى من هذه الدكتوراه".

واستطردت "في المرة الأولى طلبت من أستاذ أن يساعدني في الإشراف على الباحث، لكن هذا الأستاذ رفض، مما جعل الدكتوراه تتأخر سنة خلال انطلاقتها".

ولفتت إلى أن هذا الرفض شكل لها دافعا للاستمرار في الإشراف على الطالب من أجل تحقيق حلمه.

واعتبرت أن "موضوع البحث المرتبط بالإذاعات آني ويستحق البحث، خصوصا أن لدى الباحث إجازة (الليسانس) مهنية من معهد الصحافة".

وأشادت بالبحث وبالنتائج التي توصل إليها الطالب، "خصوصا أنه استعان بأكثر من 500 مستجوب (مشارك في الاستطلاع والبحث)، بالإضافة إلى حصوله على آراء خبراء في الميدان".

واستدركت "الطالب حميد وجه رسالة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة أن لا فرق بين المواطنين إلا بالعزيمة".