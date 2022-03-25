أعلنت وزارة العدل الأوكرانية عن تسجيل أكثر من 15 ألف زواج، وولادة أزيد من 15 ألف طفل منذ بدء حرب روسيا عليها يوم 24 فبراير/شباط الماضي.

#ukraine:Qlqs heures après leur mariage, Ils prennent les armes pour défendre leur pays .Yaryna Arieva et Sviatoslav Fursin se sont mariés seulement quelques heures après l’invasion de la Russie, et pendant leur lune de miel ils prennent les armes pour défendre leur pays. Courage pic.twitter.com/s0wBwrJBhk — Obed vitangi (@obedevitangi) February 26, 2022

وقالت الوزارة في منشور لها على "فيسبوك" (Facebook) إن "الحب يفوز.. تسجيل 15 ألفا و443 زواجا خلال شهر اندلاع الحرب في أوكرانيا".

وأضافت "نؤمن بأن الحب الصادق لا ينطفئ بالانفجارات، ولا يحترق بالنار، ولا يُسوى بالأرض بالمدفعية الثقيلة، ولا يكسره الحرب".

وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة أيضًا عن ولادة 15 ألفا و300 طفل منذ 24 فبراير/شباط الماضي، وهو اليوم الأول من الحرب التي تشهدها أوكرانيا حاليًا.

وتابعت في منشور آخر "نتمنى لجميع الأطفال في بلدنا بأقرب وقت ممكن إطالة حياتهم تحت سماء أوكرانيا الهادئة ونسيان أهوال الحرب".

وأشارت الوزارة في منشوراتها إلى أن المعلومات الواردة عن تسجيل حالات الزواج لم تشمل مؤقتًا المناطق المحتلة من قبل روسيا والتي تشهد نشاطًا للأعمال القتالية.