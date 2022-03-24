تعرف على ساعات الصيام في شهر رمضان 2022، التي تختلف بين دولة وأخرى حسب خطوط الطول والعرض وموقعها من خط الاستواء، إليك عدد ساعات الصيام الأقصر والأطول في رمضان 2022 في الوطن العربي والعالم.

ينتظر المسلمون في جميع أرجاء العالم في كل عام حلول شهر رمضان المبارك بشغف وشوق وذلك لما فيه من أيام وليال مباركة، ومغفرة ورضا من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ولا غرو في ذلك ففي هذا الشهر الفضيل نزل القرآن الكريم ليكون نبراسا للبشر على مرّ السنين. وقد كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول كلما هلّ هلال رمضان: "قدْ جاءَكمْ شهرُ رمضانَ، شهرٌ مباركٌ افترضَ اللهُ عليكُمْ صيامَهُ، تفتحُ فيهِ أبوابُ الجنةِ، وتغلقُ فيهِ أبوابُ الجحيمِ، وتغلُّ فيهِ الشياطينُ، فيهِ ليلةٌ خيرٌ مِنْ ألفِ شهرٍ، مَنْ حُرِمَ خيرَها فقدْ حرِمَ".

متى يبدأ شهر رمضان 2022 فلكيا؟

ومن المتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام في الثاني من شهر أبريل/نيسان القادم 2022، ويستمر 30 يوما على أن يكون الأول من شهر مايو/أيار القادم هو أول أيام عيد الفطر السعيد، والله أعلم.

ساعات الصيام في رمضان 2022

وتتفاوت ساعات الصيام في شهر رمضان بين دولة وأخرى، وذلك حسب خطوط الطول والعرض لكل دولة وموقعها من خط الاستواء، كما تتفاوت عدد ساعات الصيام أيضا داخل الدول نفسها، وبالذات في الدول ذات المساحات الشاسعة مثل الجزائر والسودان على سبيل المثال لا الحصر، كما تختلف ساعات الصيام في بداية شهر رمضان عنها في نهايته، وغالبا تزيد دقائق عدة، كوننا مقبلين على الصيف.

ساعات الصيام الأقصر في رمضان 2022 في الدول العربية

دولة جزر القمر ستشهد أقصر عدد لساعات الصيام في العالم العربي في رمضان 2022، حيث سيصوم المسلمون فيها نحو 13 ساعة فقط.

ساعات الصيام الأطول في رمضان 2022 في الدول العربية

ستشهد دول المغرب العربي والعراق أطول ساعات للصيام في رمضان وتبلغ نحو 15 ساعة ونصف الساعة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2022 في الدول العربية

أما بقية الدول العربية فسيكون معدل عدد ساعات الصيام فيها نحو 15 ساعة في اليوم، وفي ما يأتي جدول يوضح عدد ساعات الصيام في كل دولة من الدول العربية، مرتبة من الأقصر إلى الأطول.

جزر القمر: نحو 13 ساعة.

نحو 13 ساعة. الصومال: نحو 13ساعة و30 دقيقة.

نحو 13ساعة و30 دقيقة. سوريا: نحو 14 ساعة.

نحو 14 ساعة. السودان: نحو 14ساعة و20 دقيقة.

نحو 14ساعة و20 دقيقة. اليمن: نحو 14 ساعة و27 دقيقة

نحو 14 ساعة و27 دقيقة البحرين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

نحو 14 ساعة و30 دقيقة. موريتانيا: نحو 14 ساعة و32 دقيقة.

نحو 14 ساعة و32 دقيقة. قطر: نحو 15 ساعة.

نحو 15 ساعة. السعودية: نحو 15 ساعة.

نحو 15 ساعة. الإمارات: نحو 15 ساعة.

نحو 15 ساعة. الكويت: نحو 15 ساعة.

نحو 15 ساعة. سلطنة عمان: نحو 15 ساعة.

نحو 15 ساعة. الكويت: نحو 15 ساعة.

نحو 15 ساعة. لبنان: نحو 15 ساعة.

نحو 15 ساعة. الأردن: نحو 15 ساعة.

نحو 15 ساعة. فلسطين: نحو 15 ساعة.

نحو 15 ساعة. ليبيا: نحو 15 ساعة.

نحو 15 ساعة. تونس: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

نحو 15 ساعة و30 دقيقة. الجزائر: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

نحو 15 ساعة و30 دقيقة. المغرب: نحو 15 ساعة و30 دقيقة.

نحو 15 ساعة و30 دقيقة. العراق: نحو 15 ساعة و30 دقيقة..

ساعات الصيام الأطول في الدول الإسلامية في رمضان 2022

ويختلف عدد ساعات الصيام في الدول الإسلامية كذلك، ويكون أطولها في دولة أفغانستان حيث يبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم نحو 17 ساعة.

ساعات الصيام الأقصر في رمضان 2022 في العالم

يبلغ عدد ساعات الصيام في سنغافورة التي تضم عددا كبيرا من المسلمين نحو 13 ساعة ونصف الساعة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2022 في الدول ذات الأغلبية المسلمة

وفي ما يأتي عدد ساعات الصيام في اليوم في عدد من الدول في رمضان 2022 مرتبة من الأقصر إلى الأطول.

ماليزيا: نحو 12 ساعة.

نحو 12 ساعة. سنغافورة: نحو 13 ساعة و30 دقيقة.

نحو 13 ساعة و30 دقيقة. السنغال: نحو 14 ساعة.

نحو 14 ساعة. تركيا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

نحو 14 ساعة و30 دقيقة. الهند: نحو 15 ساعة.

نحو 15 ساعة. باكستان: نحو 16 ساعة

نحو 16 ساعة إيران: نحو 16 ساعة.

نحو 16 ساعة. أفغانستان: نحو17 ساعة.



ساعات الصيام الأقصر في دول العالم في رمضان 2022

المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية سيكون لديهم أقصر عدد ساعات صيام في العالم، وهذه الدول هي:

نيوزيلندا: 11 ساعة و20 دقيقة.

11 ساعة و20 دقيقة. تشيلي: 11 ساعة و30 دقيقة.

11 ساعة و30 دقيقة. أستراليا: 11 ساعة و47 دقيقة.

11 ساعة و47 دقيقة. أوروغواي: 11 ساعة و48 دقيقة.

11 ساعة و48 دقيقة. جنوب أفريقيا: 11 ساعة و52 دقيقة.

11 ساعة و52 دقيقة. الأرجنتين: 11-12 ساعة.

11-12 ساعة. باراغواي: 11-12 ساعة.



ساعات الصيام الأطول في العالم في رمضان 2022

المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية سيكون لديهم أطول عدد ساعات صيام في العالم، حيث يتجاوز 18 ساعة في اليوم في شهر رمضان 2022، وهذه الدول هي:

آيسلندا: 19 ساعة و59 دقيقة.

19 ساعة و59 دقيقة. غرينلاند: 19 ساعة و57 دقيقة.

19 ساعة و57 دقيقة. فنلندا: 19 ساعة و9 دقائق.

19 ساعة و9 دقائق. السويد: 18 ساعة و58 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2022 في عدد من دول العالم من الأقصر إلى الأطول

يصوم المسلمون في رمضان 2022 ساعات مختلفة أيضا في بقية دول العالم، وهي مرتبة من الأقصر إلى الأطول: